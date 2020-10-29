Удосконалено порядок проведення аукціонів з продажу «зеленої» електроенергії

Гарантований покупець зможе продавати електричну енергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії, за вдосконаленими правилами.
Повідомляє Міненерго.
Кабінет Міністрів ухвалив постанову «Про внесення змін до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами». Зміни сприятимуть збільшенню дохідності гарантованого покупця.
Попереднє рішення Кабміну забезпечило вихід гарантованого покупця на ринок двосторонніх договорів. Торговельна стратегія гарантованого покупця довела свою результативність. Двосторонні договори, які уклав ГарПок у жовтні 2020 року, дозволили мінімізувати небаланси та отримати компанії додатковий дохід.
Водночас, гарантований покупець потребував можливості самостійно визначати обсяги електроенергії для виходу на торги, враховуючи нестандартні продукти для аукціону.
Постанова, прийнята Урядом, дає гарантованому покупцю таку можливість.
Раніше Термінал писав, що НКРЕКП затвердила вартість послуги Гарантованого покупця.