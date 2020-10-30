2020-10-30: Мировые цены на нефть снизились на 2%

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в пятницу утром в ходе торгов упали в цене до 36,97 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,81%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 35,60 доллара за баррель, потеряв 1,58%.

На мировые цены на нефть ожидает падение за месяц на фоне растущих опасений, что рост количества случаев COVID-19 в Европе и США может повлиять на потребление топлива, пишет Reuters.

Мировые цены на нефть снизились в пятницу и могут показать второе месячное падение кряду на фоне растущих опасений о том, что рост числа случаев COVID-19 в Европе и США негативно отразится на спросе.

Фьючерсы на нефть марки снизились на 1,46% до $37,1 за баррель к 08:48 МСК, марки — на 1,58% до $35,6 за баррель.

«На фоне европейского спада, ставящего под угрозу мировое потребление, и возобновления ливийского производства теперь бремя ответственности должно лечь на ОПЕК+, с тем чтобы пересмотреть вопрос об увеличении производства на 2 миллиона баррелей в сутки в январе», — сказал Джеффри Хэлли, старший рыночный аналитик OANDA в Сингапуре.

Ожидается, что Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию — группа, известная как ОПЕК+ — увеличат добычу на 2 миллиона баррелей нефти в сутки в январе в рамках соглашения о добыче.

Тем не менее, ведущие производители Саудовская Аравия и Россия выступают за сохранение снижения добычи группы на уровне около 7,7 миллиона баррелей в сутки в следующем году, так как возобновление локдаунов в Европе грозит повторным снижением спроса.