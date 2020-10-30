Буславець пояснила, як закриватимуть шахти в Україні

Обновлено: Октябрь 30, 2020. Тэги: , ,

Буславець пояснила, як закриватимуть шахти в Україні
Трансформація вугільних регіонів має відбуватися з урахуванням потреб шахтарів у працевлаштуванні та соціальному забезпеченні.

Про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець під час онлайн-зустрічі з профспілками гірників, повідомляє пресслужба Міненерго.

За її словами, досвід інших європейських держав показав, що вугільна реформа – це тривалий та затратний процес, водночас для України він є невідворотним.

«Ми повинні рухатись цим шляхом. Відчуваючи переваги і недоліки тих чи інших заходів з трансформації безпосередньо «на місцях», профспілки також можуть напрацьовувати пропозиції для пом’якшення ситуації, залучення інвесторів у вугільні регіони», — зазначила Ольга Буславець.

На думку керівника міністерства, «гірникам важливо побачити перспективи працевлаштування у інших сферах і зрозуміти, що держава не залишить їх напризволяще».

«У нас немає планів за один-два роки все закрити і розпустити людей. Все буде відбуватися таким чином, щоб врахувати всі потреби людей, які живуть у вугільних регіонах. Потрібно показати людям перспективи, де саме вони зможуть заробляти гроші та утримувати свої сім’ї», — зазначила Буславець.

«Термінал» писав, Міністерство енергетики разом із Урядом Німеччини та міжнародними партнерами планують реалізувати пілотні проєкти трансформації вугільних мономіст.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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