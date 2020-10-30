Кабмін затвердив оновлений статут Нафтогазу

Уряд затвердив оновлену редакцію статуту НАК “Нафтогаз України”, що наближає умови роботи компанії до керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
“Кабінет міністрів України ухвалив оновлену редакцію статуту НАК “Нафтогаз України” в редакції, що наближає документ до відповідності Керівним принципам щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності ОЕСР. Відповідну постанову уряд прийняв 26 жовтня 2020 року», — повідомили у компанії.
“Тільки за умов дотримання визнаних стандартів корпоративного управління компанія може стабільно працювати в інтересах акціонера. В нашому випадку йдеться про інтереси українців, адже Нафтогаз — національна компанія”, — відзначила голова наглядової ради НАК Клер Споттісвуд.
Вона наголосила, що оновлена редакція статуту — це хоч і маленький, але позитивний крок у цьому напрямку.