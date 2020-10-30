НКРЕКП схвалив тарифи на послуги з розподілу електричної енергії на 2021 рік для трьох обленерго із застосуванням стимулюючого регулювання

Обновлено: Октябрь 30, 2020. Тэги: , ,

НКРЕКП схвалив тарифи на послуги з розподілу електричної енергії на 2021 рік для трьох обленерго із застосуванням стимулюючого регулювання

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, сьогодні на своєму засіданні схвалила тарифи на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання для ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО», ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» на 2021 рік.

Повідомляє НКРЕКП.

Стимулююче регулювання – система тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів, спрямованого на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури електричних мереж та стимулювання ефективності витрат електророзподільних компаній.

Наголошується, що це рішення, серед іншого, призведе до масштабного будівництва, реконструкції електричних мереж та підстанцій, що сприятиме здешевленню та скороченню терміну приєднання до електричних мереж нових споживачів, а також підвищенню якості послуги з розподілу електричної енергії існуючим споживачам та зниженню величини витрат електричної енергії в мережах.

Схвалене рішення було прийнято з урахуванням затвердженої 26.08.2020 Регулятором нової методики щодо стимулюючого тарифоутворення для операторів систем розподілу, згідно з якою ставка доходності на «нову» базу активів – 16,74% та ставка доходності на «стару» базу активів – 3%, обов’язкове реінвестування у будівництво та модернізацію мереж операторів систем розподілу 50% коштів, які є доходами на «стару» базу активів.

Раніше Термінал писав, що Регулятор визначився з тарифом Укренерго на 2021 рік.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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