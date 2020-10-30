НКРЕКП схвалив тарифи на послуги з розподілу електричної енергії на 2021 рік для трьох обленерго із застосуванням стимулюючого регулювання

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, сьогодні на своєму засіданні схвалила тарифи на послуги з розподілу електричної енергії із застосуванням стимулюючого регулювання для ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО», ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» на 2021 рік.

Повідомляє НКРЕКП.

Стимулююче регулювання – система тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів, спрямованого на залучення інвестицій для будівництва та модернізації інфраструктури електричних мереж та стимулювання ефективності витрат електророзподільних компаній.

Наголошується, що це рішення, серед іншого, призведе до масштабного будівництва, реконструкції електричних мереж та підстанцій, що сприятиме здешевленню та скороченню терміну приєднання до електричних мереж нових споживачів, а також підвищенню якості послуги з розподілу електричної енергії існуючим споживачам та зниженню величини витрат електричної енергії в мережах.

Схвалене рішення було прийнято з урахуванням затвердженої 26.08.2020 Регулятором нової методики щодо стимулюючого тарифоутворення для операторів систем розподілу, згідно з якою ставка доходності на «нову» базу активів – 16,74% та ставка доходності на «стару» базу активів – 3%, обов’язкове реінвестування у будівництво та модернізацію мереж операторів систем розподілу 50% коштів, які є доходами на «стару» базу активів.

Раніше Термінал писав, що Регулятор визначився з тарифом Укренерго на 2021 рік.