Старт опалювального сезону в 24 населених пунктах України під загрозою, — Нафтогаз

Обновлено: Октябрь 30, 2020. Тэги: , ,

Старт опалювального сезону в 24 населених пунктах України під загрозою, — Нафтогаз

Підприємства ТКЕ у 24 населених пунктах досі мають критичні борги за газ, що ставить під загрозу старт опалювального сезону для їхніх клієнтів. Про це свідчать оперативні дані НАК «Нафтогаз України» про підприємства, які не виконують жодної з вимог для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО).

Повідомляє Нафтогаз.

Окрім столиці, боржники також залишаються у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Київській, Луганській, Одеській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернівецькій областях. Нафтогаз закликає засновників відповідних підприємств ТКЕ, серед яких більшість – місцеві органи самоврядування, вирішити проблему та захисти мешканців.

За тиждень ще 10 підприємств ТКЕ встигли підготуватись до опалювального сезону, кількість критичних боржників знизилась з 47 до 38. 13 областей України вже увійшли або розпочинають опалювальний сезон — в них немає жодного міста, де виробник тепла має критичну заборгованість.

Читайте у Терміналі: Борг облгазів перед ОГТСУ становить понад 1 млрд грн.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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