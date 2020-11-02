2020-11-02: Мировые цены на нефть снизились

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в понедельник утром в ходе торгов упали в цене до 36,68 доллара за баррель.
Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 3,32%.
При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 34,49 доллара за баррель, потеряв 3,63%.
Цены на нефть продолжают снижаться, зафиксировав сильное падение по итогам прошлого месяца, пишет «Investing.com».
В октябре нефть WTI подешевела на максимальные с марта 11%, Brent потеряла в цене 8,5%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.
Падение нефтяных цен в прошлом месяце объясняется обеспокоенностью по поводу спроса на фоне ужесточения карантинных мер в Европе. На прошлой неделе общенациональные локдауны были введены во Франции и Германии.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу объявил о введении с 5 ноября в Англии облегченного варианта режима самоизоляции на четыре недели из-за роста темпов распространения коронавируса COVID-19.
Аналитик ING Уоррен Паттерсон отметил, что потребление нефти во Франции, Германии и Великобритании составляет «около 6 млн баррелей в сутки (б/с), или приблизительно 6% мирового потребления». «Ужесточение карантинных мер на этих ключевых рынках будет иметь существенное влияние на мировой нефтяной спрос», — сказал Паттерсон агентству S&P Global Platts.
Тем временем добыча в Ливии, уже достигшая 800 тыс. б/с, в начале 2021 года вырастет до 1,3 млн б/с, заявил глава Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саннала, которого цитирует Bloomberg. В начале сентября в стране добывалось менее 100 тыс. б/с. По словам главы NOC, компания планирует к концу следующего года нарастить добычу до 1,6 млн б/с. Примерно такой же уровень наблюдался до начала гражданской войны в Ливии в 2011 году.
Трейдеры также ожидают итогов президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября. По мнению Уоррена Паттерсона, победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена усилит давление на нефтяной рынок. «Если он снимет санкции с Ирана, мы можем наблюдать рост поставок на рынок на 1,5-2 млн б/с», — считает эксперт.
Кроме того, данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам шестой недели подряд. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 10 единиц, до 221 установки.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:37 мск в понедельник составляет $36,70 за баррель, что на $1,24 (3,27%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,32 (0,8%). Декабрьский фьючерс, срок которого истек в пятницу, потерял в цене $0,19 (0,5%).
Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $1,31 (3,66%) составляет $34,48 за баррель. В пятницу фьючерсы подешевели на $0,38 (1,1%) — до минимума с 1 июня.