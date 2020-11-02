2020-11-02: Мировые цены на нефть снизились

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в понедельник утром в ходе торгов упали в цене до 36,68 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 3,32%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 34,49 доллара за баррель, потеряв 3,63%.

Цены на нефть продолжают снижаться, зафиксировав сильное падение по итогам прошлого месяца, пишет «Investing.com».

В октябре подешевела на максимальные с марта 11%, Brent потеряла в цене 8,5%, свидетельствуют данные Market Data.

Падение нефтяных цен в прошлом месяце объясняется обеспокоенностью по поводу спроса на фоне ужесточения карантинных мер в Европе. На прошлой неделе общенациональные локдауны были введены во Франции и Германии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу объявил о введении с 5 ноября в Англии облегченного варианта режима самоизоляции на четыре недели из-за роста темпов распространения коронавируса COVID-19.

Аналитик ING Уоррен Паттерсон отметил, что потребление нефти во Франции, Германии и Великобритании составляет «около 6 млн баррелей в сутки (б/с), или приблизительно 6% мирового потребления». «Ужесточение карантинных мер на этих ключевых рынках будет иметь существенное влияние на мировой нефтяной спрос», — сказал Паттерсон агентству S&P Global Platts.

Тем временем добыча в Ливии, уже достигшая 800 тыс. б/с, в начале 2021 года вырастет до 1,3 млн б/с, заявил глава Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саннала, которого цитирует Bloomberg. В начале сентября в стране добывалось менее 100 тыс. б/с. По словам главы NOC, компания планирует к концу следующего года нарастить добычу до 1,6 млн б/с. Примерно такой же уровень наблюдался до начала гражданской войны в Ливии в 2011 году.

Трейдеры также ожидают итогов президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября. По мнению Уоррена Паттерсона, победа кандидата от Демократической партии Джо Байдена усилит давление на нефтяной рынок. «Если он снимет санкции с Ирана, мы можем наблюдать рост поставок на рынок на 1,5-2 млн б/с», — считает эксперт.

Кроме того, данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, показали рост числа действующих добывающих нефтяных установок в США по итогам шестой недели подряд. Число действующих нефтяных установок на прошлой неделе выросло на 10 единиц, до 221 установки.

Стоимость январских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:37 мск в понедельник составляет $36,70 за баррель, что на $1,24 (3,27%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,32 (0,8%). Декабрьский фьючерс, срок которого истек в пятницу, потерял в цене $0,19 (0,5%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $1,31 (3,66%) составляет $34,48 за баррель. В пятницу фьючерсы подешевели на $0,38 (1,1%) — до минимума с 1 июня.