Литва останавливает импорт электроэнергии из Беларуси

26 октября оператор системы передачи электроэнергии Литвы Litgrid получил письмо от «Белэнерго» о намерениях запустить Белорусскую АЭС в период с 1 по 10 ноября, и установил нулевую мощность для импорта электроэнергии из Беларуси с момента запуска атомной электростанции.

Об этом сообщается на сайте литовского оператора Litgrid.

Прекращение импорта электроэнергии из Беларуси происходит в рамках реализации Закона о необходимых мерах по защите от угроз опасных атомных электростанций в третьих странах.

«После получения информации о начале производства электроэнергии или записи данных в реальном времени в Центре управления Litgrid, показывающие производство на Белорусской АЭС, мы немедленно определим мощность 0 МВт для коммерческих потоков электроэнергии из Беларуси», — заявил и.о. генерального директора Litgrid Видмантас Грушас.

Сейчас АЭС в Островце находится на стадии испытаний, а коммерческое производство первого энергоблока запланирован на 2021 год. Беларусь объявила разрешение на производство электроэнергии во время испытаний на прошлой неделе.

Также Литва перестанет обеспечивать Беларусь запасами электроэнергии с начала эксплуатации Белорусской АЭС.

«Гидроаккумулирующая электростанция Круонис, которая обеспечивает экстренное резервное обслуживание в Литве, недоступна для белорусского оператора системы передачи и не будет использована для нужд новой АЭС», — сообщил Грушас.

«Терминал» ранее писал, Министерство энергетики Литвы распорядилось начать проект, по которому электросети страны отключат от энергосистемы Беларуси и бывших советских стран и подключат к европейской сети. После реализации данного проекта покупка балтийскими соседями электроэнергии с БелАЭС станет невозможной по техническим причинам.