Литва останавливает импорт электроэнергии из Беларуси

Обновлено: Ноябрь 02, 2020. Тэги: , , ,

Литва останавливает импорт электроэнергии из Беларуси

26 октября оператор системы передачи электроэнергии Литвы Litgrid получил письмо от «Белэнерго» о намерениях запустить Белорусскую АЭС в период с 1 по 10 ноября, и установил нулевую мощность для импорта электроэнергии из Беларуси с момента запуска атомной электростанции.

Об этом сообщается на сайте литовского оператора Litgrid.

Прекращение импорта электроэнергии из Беларуси происходит в рамках реализации Закона о необходимых мерах по защите от угроз опасных атомных электростанций в третьих странах.

«После получения информации о начале производства электроэнергии или записи данных в реальном времени в Центре управления Litgrid, показывающие производство на Белорусской АЭС, мы немедленно определим мощность 0 МВт для коммерческих потоков электроэнергии из Беларуси», — заявил и.о. генерального директора Litgrid Видмантас Грушас.

Сейчас АЭС в Островце находится на стадии испытаний, а коммерческое производство первого энергоблока запланирован на 2021 год. Беларусь объявила разрешение на производство электроэнергии во время испытаний на прошлой неделе.

Также Литва перестанет обеспечивать Беларусь запасами электроэнергии с начала эксплуатации Белорусской АЭС.

«Гидроаккумулирующая электростанция Круонис, которая обеспечивает экстренное резервное обслуживание в Литве, недоступна для белорусского оператора системы передачи и не будет использована для нужд новой АЭС», — сообщил Грушас.

«Терминал» ранее писал, Министерство энергетики Литвы распорядилось начать проект, по которому электросети страны отключат от энергосистемы Беларуси и бывших советских стран и подключат к европейской сети. После реализации данного проекта покупка балтийскими соседями электроэнергии с БелАЭС станет невозможной по техническим причинам.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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