Міненерго заявило, що проти приватизації “Енергоатома”

Міністерство енергетики категорично проти приватизації, повного або часткового приватного володіння НАЕК «Енергоатом» та атомними електростанціями. Саме тому міністерство наполягає на проведенні корпоратизації «Енергоатома» в умовах збереження за державою 100% акцій компанії.

Ця позиція підтримана Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та всіма учасниками наради, яка відбулась 27 жовтня під головуванням очільника Уряду, пише пресслужба міністерства.

Керівництво «Енергоатома» було присутнє при обговоренні всіх питань, присвячених корпоратизації «Енергоатома», і не висловлювало жодних заперечень проти прийняття відповідних рішень.

Корпоратизація «Енергоатома» має відбуватися виключно з додержанням таких принципів:

- повна відповідність кращим міжнародним практикам;

- жорсткі обмеження щодо відчуження майна, яке відноситься до ядерних установок та ядерних матеріалів;

- чітка визначеність у поводженні з ядерними матеріалами;

- абсолютна прозорість на етапі здійснення корпоратизації та в подальшому під час функціонування новоутвореного акціонерного товариства.

Обранню оптимальної моделі корпоратизації «Енергоатома» передувало тривале дослідження консалтингової компанії Deloitte, яка проаналізувала всі можливі варіанти корпоратизації і представила їх на розгляд Міненерго та «Енергоатома». Після спільних обговорень було обрано варіант, який в жодному разі не передбачає приватизацію компанії.

У випадку «Енергоатому» процес корпоратизації потребує внесення змін до законодавства і Міністерство розраховує, що всі необхідні зміни будуть підтримані Верховною Радою.

При цьому Міненерго закликає чітко розрізняти процеси корпоратизації та реформи корпоративного управління.

Запровадження наглядової ради «Енергоатома» передбачено чинним законодавством, статутом підприємства та відповідає принципам корпоративного управління ОЕСР.

Тож Міненерго оголосило конкурсний відбір кандидатів на чотири вакантні посади незалежних членів наглядової ради «Енергоатома».

«Усі необхідні умови для створення наглядової ради в «Енергоатомі» виконано. Ми сподіваємося, що вже незабаром вийдемо на якісно новий рівень управління державною компанією», — зазначила в.о. міністра Ольга Буславець.

На даному етапі, в умовах здійснення корпоратизації, наглядова рада покликана забезпечити підвищення ефективності управління підприємством та додатковий контроль за його діяльністю, зменшення комерційних ризиків, підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності, унеможливлення штучного банкрутства компанії та запобігання будь-яким проявам корупції, навіть потенційним.

За словами Петра Котіна, «європейська практика доводить, що наглядова рада як колегіальний орган є найбільш ефективною в прийнятті управлінських рішень. Крім цього, наразі Україна взяла курс на створення на державних підприємствах саме наглядових рад, керуючись принципами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)»

«Термінал» раніше писав, Енергоатом направив на розгляд Кабінету Міністрів проєкт розпорядження «Про передачу функцій з управління ДП «НАЕК «Енергоатом».