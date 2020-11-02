Наглядові ради мають створювати в процесі корпоратизації, а не навпаки — Енергоатом

Керівник ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін від імені багатотисячного колективу Компанії наголосив на тому, що рішення Міністерства енергетики про оголошення конкурсного відбору кандидатів на чотири вакантні посади незалежних членів Наглядової ради Енергоатома є неприпустимим, деструктивним та неможливим для реалізації.

Так заяву Петро Котін зробив, коментуючи на прохання інформагентства «Українські Новини» рішення Міненерго оголосити конкурс на посади незалежних членів Наглядової ради Енергоатома.

«Створення Наглядової ради, яку намагаються проштовхнути без запуску процесу корпоратизації та за нинішнього функціоналу управлінських повноважень Міненерго, не має нічого спільного з підвищенням ефективності управління Компанією», – переконаний очільник Енергоатома.

Котін підкреслив: Енергоатом підтримує створення Наглядової ради, але з повноцінним переліком її повноважень як колегіального органу. За його словами, це можливо тільки в акціонерному товаристві, яким наразі Енергоатом ще не є. Перетворення унітарного державного підприємства на акціонерне товариство повинно відбутися у процесі корпоратизації – відповідно до спеціального закону, який має передбачити всі стратегічні особливості Національної атомної енергогенеруючої компанії.

«Лише повноцінна корпоратизація після ухвалення спеціального закону дозволить створити акціонерне товариство з урахуванням найкращих світових практик корпоративного управління та уникнути негативного досвіду корпоратизації в Україні, – впевнений Петро Котін. – І тільки в такому товаристві можливо буде створити ефективний колегіальний наглядовий орган».

Робота ж Наглядової ради в Енергоатомі на даному етапі, до проведення корпоратизації, на переконання очільника НАЕК, призведе до управлінського хаосу та вимагатиме значних фінансових втрат, адже лише гонорар кожного члена Наглядової ради становитиме 300 тис грн на місяць.

«Ми – за Наглядову раду, яка створена в процесі корпоратизації, а не навпаки», — підсумував Петро Котін та розповів, що це питання розглядалося на нараді в Кабінеті Міністрів, і всі присутні погодилися з підходом Енергоатома. Але згодом у Протоколі засідання з’явилися питання, які не розглядалися на нараді, зокрема пункти 4 та 5 щодо створення Наглядової ради без корпоратизації та спеціального закону, а також щодо передачі ядерних установок та матеріалів у приватну власність.

«Тепер політика Міненерго стає зрозумілою: доводимо Компанію до банкрутства, адже борги перед Енергоатомом за останній місяць зросли ще на один мільярд і досягли майже 24 млрд грн, та передаємо у приватну власність, – пояснив Котін. – Керувати цим процесом буде наглядова рада із семи членів, чотири з яких – незалежні. Сьогодні навіть страшно уявити наслідки таких рішень».

Своєю чергою багатотисячний колектив Енергоатома заявляє: розуміючи відповідальність перед народом України за стабільну та безпечну роботу атомної енергетики, ми будемо на всіх рівнях захищати інтереси галузі, щоб запобігти управлінському хаосу, банкрутству та дерибану державного підприємства – найбільшого в Україні виробника електроенергії.

Читайте в «Терміналі», Міністерство енергетики категорично проти приватизації, повного або часткового приватного володіння НАЕК «Енергоатом» та атомними електростанціями. Саме тому міністерство наполягає на проведенні корпоратизації «Енергоатома» в умовах збереження за державою 100% акцій компанії.