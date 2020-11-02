Нефть вышла в плюс на оптимизме перед выборами в США

Мировые цены на нефть к вечеру первого рабочего дня ноября перешли к уверенному росту, что совпало с открытием торговых площадок в США, где инвесторы с оптимизмом ожидают определённости с результатами выборов президента страны, свидетельствуют данные торгов.

Передает Прайм.

По состоянию на 17.10 по Киеву цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,58%, до 38,16 доллара, декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,53%, до 35,98 доллара за баррель.

Утром нефтяные котировки падали в пределах 4%, при этом стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 36 долларов за баррель, впервые с весны. Однако цены на нефть вернулись в «зеленую» зону с открытием торгов в США.

Ранее Терминал писал, что видобуток Укрнафти у вересні дещо зменшився у порівнянні з минулим роком.