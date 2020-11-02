Транзит газа из РФ через Украину за 10 мес. 2020 года составил 45 млрд куб. м

Транзит природного газа из РФ через Украину в январе-октябре 2020 года сократился на 38,6% (на 28,3 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 45 млрд куб. м, сообщил глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в «Фейсбук».

Передает Интерфакс-Украина.

По словам Макогона, прогноз транзита из РФ через ГТС Украины до конца года – 55-56 млрд куб. м.

Таким образом, глава ОГТСУ несколько улучшил свой июльский прогноз на транзит газа РФ через Украину (52-55 млрд куб. м).

Ранее Терминал писал, что Україна буде домагатися вільного транзиту газу з Центральної Азії до Європи, — гендиректор ОГТСУ.