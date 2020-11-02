Укртрансгаз готується до переводу обліку газу в одиницях енергії (кВт⋅год) з 2021 року

Обновлено: Ноябрь 02, 2020. Тэги: ,

Укртрансгаз готується до переводу обліку газу в одиницях енергії (кВт⋅год) з 2021 року

Оператор газосховищ України розпочав випробування програмного комплексу, що автоматично збирає та аналізує дані приладів обліку обсягу та якості природного газу в одиницях енергії (кВт.год). Планується, що до кінця 2020 року цей програмний комплекс буде введено в промислову експлуатацію на 11 українських ПСГ.

Інформує Укртрансгаз.

Таким чином з 2021 року українські газосховища будуть готові до наступного етапу інтеграції з газовим ринком ЄС – переведення системи обліку газу з кубічних метрів на кВт⋅год. Останній стандарт прийнятий в країнах ЄС.

Програмний комплекс ­‒ внутрішня розробка Інституту транспорту газу, що входить до складу Групи Нафтогаз. Він дає змогу автоматично здійснювати розрахунок обсягу газу в одиницях енергії із застосуванням параметрів якості природного газу, які визначенні хіміко-аналітичними лабораторіями.

Також протягом 2021‒2025 рр.  на дев’яти українських газосховищах буде встановлено сучасні вузли заміру газу з  потоковими хроматографами та вологомірами, які відповідно до Кодексу газосховищ повинні бути встановлені на межі балансової відповідальності ПСГ та ГТС. Це дасть можливість в онлайн-режимі відслідковувати якісні та фізико-хімічні характеристики природного газу, обліковувати його як у фізичних, так і енергетичних одиницях.

«Цього року Оператор газосховищ України зберігає 10 млрд куб. м газу іноземних компаній. Для того, щоб і надалі утримувати інтерес європейських замовників, ми системно запроваджуємо стандарти газового ринку ЄС, підвищуємо клієнтоорієнтованість та прозорість нашої роботи. Перехід до обліку газу в зрозумілому для європейців форматі – одиницях енергії – стане ще одним  нашим кроком на шляху до євроінтеграції», ‒ зазначив т.в.о. генерального директора Укртрансгазу Сергій Перелома.

Раніше Термінал писав, що доходы Укртрансгаза сократились в 10 раз по сравнению с прошлым годом, — и.о. главы компании.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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