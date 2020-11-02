Укртрансгаз готується до переводу обліку газу в одиницях енергії (кВт⋅год) з 2021 року

Оператор газосховищ України розпочав випробування програмного комплексу, що автоматично збирає та аналізує дані приладів обліку обсягу та якості природного газу в одиницях енергії (кВт.год). Планується, що до кінця 2020 року цей програмний комплекс буде введено в промислову експлуатацію на 11 українських ПСГ.

Інформує Укртрансгаз.

Таким чином з 2021 року українські газосховища будуть готові до наступного етапу інтеграції з газовим ринком ЄС – переведення системи обліку газу з кубічних метрів на кВт⋅год. Останній стандарт прийнятий в країнах ЄС.

Програмний комплекс ­‒ внутрішня розробка Інституту транспорту газу, що входить до складу Групи Нафтогаз. Він дає змогу автоматично здійснювати розрахунок обсягу газу в одиницях енергії із застосуванням параметрів якості природного газу, які визначенні хіміко-аналітичними лабораторіями.

Також протягом 2021‒2025 рр. на дев’яти українських газосховищах буде встановлено сучасні вузли заміру газу з потоковими хроматографами та вологомірами, які відповідно до Кодексу газосховищ повинні бути встановлені на межі балансової відповідальності ПСГ та ГТС. Це дасть можливість в онлайн-режимі відслідковувати якісні та фізико-хімічні характеристики природного газу, обліковувати його як у фізичних, так і енергетичних одиницях.

«Цього року Оператор газосховищ України зберігає 10 млрд куб. м газу іноземних компаній. Для того, щоб і надалі утримувати інтерес європейських замовників, ми системно запроваджуємо стандарти газового ринку ЄС, підвищуємо клієнтоорієнтованість та прозорість нашої роботи. Перехід до обліку газу в зрозумілому для європейців форматі – одиницях енергії – стане ще одним нашим кроком на шляху до євроінтеграції», ‒ зазначив т.в.о. генерального директора Укртрансгазу Сергій Перелома.

Раніше Термінал писав, що доходы Укртрансгаза сократились в 10 раз по сравнению с прошлым годом, — и.о. главы компании.