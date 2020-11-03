20202-11-03: Мировые цены на нефть ушли в рост

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 38,99 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,05%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 36,90 доллара за баррель, прибавив 0,24%.

Цены на нефть слабо меняются во вторник в преддверии президентских выборов в США после резкого роста накануне, но по-прежнему испытывают давление из-за опасений по поводу спроса и растущего предложения, пишет «Investing.com».

Надежды на то, что крупнейшие производители нефти воздержатся от наращивания добычи, поддержали котировки в понедельник, однако негативные факторы, включая рост числа случаев коронавируса, стремительно увеличивающуюся добычу в Ливии и неопределенность в связи с выборами в США, все еще влияют на рынок.

Фьючерсы на нефть марки снизились на 0,03% до $38,96 за баррель к 09:02 МСК, тогда как фьючерсы на подорожали на 0,16% до $36,87 за баррель.

«Несмотря на то, что техническая картина предполагает дальнейший подъем, картина спроса и предложения говорит об обратном, особенно в Европе», — сказал Джеффри Хэлли из OANDA.

Обе марки в понедельник подорожали почти на 3% после того, как российский министр энергетики Александр Новак провел встречу с главами нефтяных компаний, на которой, в частности, обсуждался перенос запланированного на январь увеличения добычи на более поздние сроки.

«Кремль фактически убил двух зайцев одним выстрелом — защитил цены на нефть и по сути вмешался в стремительное падение рубля», — сказал главный рыночный стратег Axi Стивен Иннес.