20202-11-03: Мировые цены на нефть ушли в рост

Обновлено: Ноябрь 03, 2020. Тэги: , , , , , ,

20202-11-03: Мировые цены на нефть ушли в рост

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 38,99 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,05%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 36,90 доллара за баррель, прибавив 0,24%.

Цены на нефть слабо меняются во вторник в преддверии президентских выборов в США после резкого роста накануне, но по-прежнему испытывают давление из-за опасений по поводу спроса и растущего предложения, пишет «Investing.com».

Надежды на то, что крупнейшие производители нефти воздержатся от наращивания добычи, поддержали котировки в понедельник, однако негативные факторы, включая рост числа случаев коронавируса, стремительно увеличивающуюся добычу в Ливии и неопределенность в связи с выборами в США, все еще влияют на рынок.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,03% до $38,96 за баррель к 09:02 МСК, тогда как фьючерсы на WTI подорожали на 0,16% до $36,87 за баррель.

«Несмотря на то, что техническая картина предполагает дальнейший подъем, картина спроса и предложения говорит об обратном, особенно в Европе», — сказал Джеффри Хэлли из OANDA.

Обе марки в понедельник подорожали почти на 3% после того, как российский министр энергетики Александр Новак провел встречу с главами нефтяных компаний, на которой, в частности, обсуждался перенос запланированного на январь увеличения добычи на более поздние сроки.

«Кремль фактически убил двух зайцев одним выстрелом — защитил цены на нефть и по сути вмешался в стремительное падение рубля», — сказал главный рыночный стратег Axi Стивен Иннес.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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