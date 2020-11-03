Близько 30% будинків ОСББ та ЖБК досі не подали заявки на підключення до тепла

Обновлено: Ноябрь 03, 2020. Тэги: , , , ,

Близько 30% будинків ОСББ та ЖБК досі не подали заявки на підключення до тепла

Станом на 2 листопада лише в 66% будинків ОСББ, ЖБК відомчих та інших здійснюється постачання тепла. Решта досі не подала відповідних заявок комунальному підприємству «Київтеплоенерго».

Нагадаємо, підключення зазначених житлових будівель здійснюється винятково на основі заявок органів правлінь чи обслуговуючих організацій, пише пресслужба КМДА.

При цьому «Київтеплоенерго» у повному обсязі виконало письмові заявки щодо підключення до теплопостачання об’єктів соціальної сфери. Станом на ранок 2 листопада тепло отримали 99,4% (525) дитсадків, 98,8% лікувальних закладів (319), 99,3% (444) шкіл.

Також до системи опалення у столиці підключили всі будинки, якими управляють комунальні підприємства – керуючі компанії районів міста.

Наразі «Київтеплоенерго» працює над оперативним усуненням аварійних ситуацій, що виникли під час запуску. У цілодобовому режимі працюють 35 спецбригад підприємства. З початку опалювального сезону вони усунули 900 пошкоджень теплових мереж.

Нагадаємо, що система теплопостачання Києва є однією з найбільших у Європі. Це комплекс із трьох потужних тепло- та теплоелектроцентралей, майже 200 котельних та понад 2,7 тисячі кілометрів теплових мереж.

Читайте в «Терміналі» ще, Оператор ГТС України в повному обсязі виконав планові роботи на об’єктах ГТС і підписав Паспорт готовності до роботи в осінньо-зимовий період.

Автор:

(Всего статей: 9288)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: