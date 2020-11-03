Близько 30% будинків ОСББ та ЖБК досі не подали заявки на підключення до тепла

Станом на 2 листопада лише в 66% будинків ОСББ, ЖБК відомчих та інших здійснюється постачання тепла. Решта досі не подала відповідних заявок комунальному підприємству «Київтеплоенерго».

Нагадаємо, підключення зазначених житлових будівель здійснюється винятково на основі заявок органів правлінь чи обслуговуючих організацій, пише пресслужба КМДА.

При цьому «Київтеплоенерго» у повному обсязі виконало письмові заявки щодо підключення до теплопостачання об’єктів соціальної сфери. Станом на ранок 2 листопада тепло отримали 99,4% (525) дитсадків, 98,8% лікувальних закладів (319), 99,3% (444) шкіл.

Також до системи опалення у столиці підключили всі будинки, якими управляють комунальні підприємства – керуючі компанії районів міста.

Наразі «Київтеплоенерго» працює над оперативним усуненням аварійних ситуацій, що виникли під час запуску. У цілодобовому режимі працюють 35 спецбригад підприємства. З початку опалювального сезону вони усунули 900 пошкоджень теплових мереж.

Нагадаємо, що система теплопостачання Києва є однією з найбільших у Європі. Це комплекс із трьох потужних тепло- та теплоелектроцентралей, майже 200 котельних та понад 2,7 тисячі кілометрів теплових мереж.

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