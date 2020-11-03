ЧАЕС переходить на особливий режим роботи

Адміністрація ЧАЕС прийняла рішення з 2 до 15 листопада 2020 року перевести персонал станції на особливий режим роботи.

Про це пише пресслужба ЧАЕС.

На робочих місцях залишиться лише оперативний персонал, який забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об’єкта, персонал, що здійснює охорону об‘єктів, та персонал, пов‘язаний з життєзабезпеченням об‘єктів ДСП ЧАЕС.

Крім того, Чорнобильська АЕС обмежує ознайомчі візити громадян усіх країн на територію станції щонайменше до 30 листопада 2020 року.

Крім візитів адміністрація ЧАЕС обмежить міжнародні відрядження своїх працівників за кордон та технічні візити іноземних спеціалістів на майданчик ЧАЕС.

Читайте в «Терміналі» ще, Україна внесе зміни до програми зняття з експлуатації ЧАЕС. У програмі буде закладено фінансування експлуатаційних робіт до 2031 року. Проєкт програми пройде усі необхідні експертизи на відповідність національним критеріям ядерної безпеки згідно з європейськими нормами та стандартами.