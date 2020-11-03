Шахтеры из Угледара требуют под Радой погашения долгов по зарплате

Шахтеры государственных угледобывающих предприятий «Шахта им.Сургая» и «Южнодонбасская №1″ (Угледар, Донецкая обл.) проводят под Верховной Радой акцию протеста с требованием погасить задолженность по заработной плате.

Передает Энергореформа.

Как сообщил народный депутат Михаил Волынец на своей странице в Facebook, в список требований протестующих шахтеров также включено увеличение расходов в госбюджете на программу «реструктуризация угольной отрасли», из которой традиционно перераспределяются средства на зарплаты.

Кроме того, горняки хотят повышения уровня тарифных ставок и окладов до 25% для увеличения зарплаты и возращения подземного стажа инженерно-техническим работникам.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины также сообщил, что протестующие требуют:

разработать механизм государственного регулирования ценообразования на угольную продукцию на внутреннем рынке,

обеспечить на постоянной основе 100%-ю реализацию добываемой госшахтами угольной продукции,

установить госшахтам тариф на э/э для потребителей первого класса,

предоставить им статус защищенного потребителя,

выделить из госбюджета средства на погашение задолженности за потребленную госшахтами э/э (до 1 июля 2019 года),

запретить полное отключение электроснабжения госшахатам на период карантина.

Протестующие, по словам Волынца, также требуют обеспечить приоритет использования отечественного энергетического и коксующегося угля, ограничить использование импортируемого, а также продлить запрет на импорт э/э из РФ и Беларуси.

Ранее Терминал писал, что в первом полугодии 2020 г. добыча угля в Украине сократилась на 14,2%.