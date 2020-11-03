Шахтеры из Угледара требуют под Радой погашения долгов по зарплате

Обновлено: Ноябрь 03, 2020. Тэги: , , , ,

Шахтеры из Угледара требуют под Радой погашения долгов по зарплате

Шахтеры государственных угледобывающих предприятий «Шахта им.Сургая» и «Южнодонбасская №1″ (Угледар, Донецкая обл.) проводят под Верховной Радой акцию протеста с требованием погасить задолженность по заработной плате.

Передает Энергореформа.

Как сообщил народный депутат Михаил Волынец  на своей странице в Facebook, в список требований протестующих шахтеров также включено увеличение расходов в госбюджете на программу «реструктуризация угольной отрасли», из которой традиционно перераспределяются средства на зарплаты.

Кроме того, горняки хотят повышения уровня тарифных ставок и окладов до 25% для увеличения зарплаты и возращения подземного стажа инженерно-техническим работникам.

Глава Независимого профсоюза горняков Украины также сообщил, что протестующие требуют:

  • разработать механизм государственного регулирования ценообразования на угольную продукцию на внутреннем рынке,
  • обеспечить на постоянной основе 100%-ю реализацию добываемой госшахтами угольной продукции,
  • установить госшахтам тариф на э/э для потребителей первого класса,
  • предоставить им статус защищенного потребителя,
  • выделить из госбюджета средства на погашение задолженности за потребленную госшахтами э/э (до 1 июля 2019 года),
  • запретить полное отключение электроснабжения госшахатам на период карантина.

Протестующие, по словам Волынца, также требуют обеспечить приоритет использования отечественного энергетического и коксующегося угля, ограничить использование импортируемого, а также продлить запрет на импорт э/э из РФ и Беларуси.

Ранее Терминал писал, что в первом полугодии 2020 г. добыча угля в Украине сократилась на 14,2%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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