Wintershall Dea оставляет за собой право обжаловать решение Польши по «Северному потоку 2″

Немецкая Wintershall Dea оставляет за собой право обжаловать решение польского регулятора UOKiK. Ранее он потребовал от европейских компаний расторгнуть соглашения о финансировании проекта «Северный поток 2″.

«Wintershall безоговорочно приняла на себя обязательства по финансовым соглашениям с Nord Stream 2 AG. Мы оставляем за собой право обжаловать решение Польского управления по защите конкуренции и прав потребителей», — передает заявление представителя компании АНГИ.

Австрийская компания OMV в понедельник сообщила, что обжалует требование регулятора Польши разорвать соглашение о финансировании строительства газопровода «Северный поток 2″, так как оно лишено правовых оснований.

Польский антимонопольный регулятор UOKiK в начале октября заявил, что оштрафовал «Газпром» на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу «Северного потока 2″, а европейских партнеров проекта — на общую сумму 61 миллион долларов. UOKiK также добавил, что партнеры по проекту обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода.

«Северный поток 2″ предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.