Wintershall Dea оставляет за собой право обжаловать решение Польши по «Северному потоку 2″

Обновлено: Ноябрь 03, 2020. Тэги: , ,

Wintershall Dea оставляет за собой право обжаловать решение Польши по «Северному потоку 2″

Немецкая Wintershall Dea оставляет за собой право обжаловать решение польского регулятора UOKiK. Ранее он потребовал от европейских компаний расторгнуть соглашения о финансировании проекта «Северный поток 2″.

«Wintershall безоговорочно приняла на себя обязательства по финансовым соглашениям с Nord Stream 2 AG. Мы оставляем за собой право обжаловать решение Польского управления по защите конкуренции и прав потребителей», — передает заявление представителя компании АНГИ.

Австрийская компания OMV в понедельник сообщила, что обжалует требование регулятора Польши разорвать соглашение о финансировании строительства газопровода «Северный поток 2″, так как оно лишено правовых оснований.

Польский антимонопольный регулятор UOKiK в начале октября заявил, что оштрафовал «Газпром» на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу «Северного потока 2″, а европейских партнеров проекта — на общую сумму 61 миллион долларов. UOKiK также добавил, что партнеры по проекту обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода.

«Северный поток 2″ предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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