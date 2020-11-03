За результатами 9 місяців 2020 року дохід ОГТСУ склав 44,8 млрд грн

Оператор ГТС України за підсумками 9 місяців роботи з моменту набуття статусу ліцензованого оператора ГТС (1 січня 2020 року) отримав дохід у розмірі 44,8 млрд грн.

Повідомляє ОГТСУ.

За надані послуги з транзиту газу в країни ЄС і Молдову та за рух газу на міждержавних точках з’єднання ОГТСУ отримав 34,5 млрд грн доходу (77%), а за послуги всередині України – 10,3 млрд грн (23%).

Зокрема, транзит приніс компанії 32,4 млрд грн, а імпорт та ре-експорт – 2,1 млрд грн. В тому числі компанія отримала 490 млн грн від надання послуги shorthaul, що дозволяє клієнтам замовляти транспортування газу між країнами Європи через Україну з можливістю зберігання газу в українських сховищах за дисконтованою ціною.

Зазначається, що привабливість послуг транспортування для клієнтів ОГТСУ зросла більше ніж на чверть завдяки укладанню міжоператорських угод з сусідніми країнами, впровадженню реверсу на польському, словацькому і угорському маршрутах, створенню для зручності трейдерів віртуальних точок з’єднання з Польщею та Угорщиною, реалізації прозорого механізму розподілу потужностей через аукціони на сертифікованих платформах.

Податкові відрахування компанії до бюджетів всіх рівнів за звітний період склали 9,7 млрд грн. Очікується, що за підсумками поточного року ОГСТУ відрахує більше 12 млрд грн до державного та місцевих бюджетів, і, таким чином, увійде в десятку найбільших платників податків в Україні.

Операційні витрати компанії за три квартали 2020 року склали 20,0 млрд грн (половина з яких – закупівля газу на ВТВ та балансування).

Негативний вплив на фінансові результати ОГТСУ надали борги учасників ринку за утворені негативні небаланси в газотранспортній системі, що становлять більше 1 млрд грн. З урахуванням динаміки накопичення заборгованості за попередні періоди, існує значний ризик зростання цієї суми в четвертому кварталі 2020 року у зв’язку з початком опалювального сезону.

Раніше Термінал писав, що Україна буде домагатися вільного транзиту газу з Центральної Азії до Європи, — гендиректор ОГТСУ.