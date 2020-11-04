2020-11-04: Мировые цены на нефть продолжили рост

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в среду утром в ходе торгов выросли в цене до 40,45 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:55, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,86%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 38,35 доллара за баррель, прибавив 1,83%.

Цены на нефть поднимаются в среду благодаря растущим ожиданиям, что страны ОПЕК+ продлят действующие ограничения на добычу нефти, пишет «Investing.com».

В центре внимания рынка — президентские выборы в США. По последним данным, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа, набирая 223 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270, тогда как у Трампа пока 145 голосов.

Байден существенно опережал Трампа в опросах общественного мнения перед началом выборов. Однако подсчет голосов показывает, что борьба между Байденом и Трампом является более напряженной, чем ожидалось, на юге США — в ряде ключевых штатов, результаты которых способны повлиять на итоговые результаты выборов.

Однозначная победа Байдена означала бы принятие властями масштабной программы мер поддержки экономики, находящейся в сложной ситуации из-за пандемией коронавируса.

По данным , Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК рассматривают возможность не просто продления действующих ограничений на добычу нефти, но и сокращение добычи, опасаясь падения спроса в условиях второй волны пандемии коронавируса и карантинных мер в Европе.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что Алжир, который является председателем ОПЕК в этом году, вместе с Саудовской Аравией, Россией и Ираком пытается убедить остальных членов ОПЕК+ продлить текущие сокращения добычи нефти.

Стоимость январских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 9:13 мск в среду составляет $40,69 за баррель, что на $0,98 (2,47%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,74 (1,9%), до $39,71 за баррель.

Цена фьючерсов на на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,96 (2,55%) и составляет $38,62 за баррель. Во вторник фьючерсы подорожали на — до $37, 66 за баррель.