2020-11-04: Мировые цены на нефть продолжили рост

Обновлено: Ноябрь 04, 2020. Тэги: , , , , , ,

2020-11-04: Мировые цены на нефть продолжили рост

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в среду утром в ходе торгов выросли в цене до 40,45 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:55, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,86%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 38,35 доллара за баррель, прибавив 1,83%.

Цены на нефть поднимаются в среду благодаря растущим ожиданиям, что страны ОПЕК+ продлят действующие ограничения на добычу нефти, пишет «Investing.com».

В центре внимания рынка — президентские выборы в США. По последним данным, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает действующего президента Дональда Трампа, набирая 223 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270, тогда как у Трампа пока 145 голосов.

Байден существенно опережал Трампа в опросах общественного мнения перед началом выборов. Однако подсчет голосов показывает, что борьба между Байденом и Трампом является более напряженной, чем ожидалось, на юге США — в ряде ключевых штатов, результаты которых способны повлиять на итоговые результаты выборов.

Однозначная победа Байдена означала бы принятие властями масштабной программы мер поддержки экономики, находящейся в сложной ситуации из-за пандемией коронавируса.

По данным Dow Jones, Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК рассматривают возможность не просто продления действующих ограничений на добычу нефти, но и сокращение добычи, опасаясь падения спроса в условиях второй волны пандемии коронавируса и карантинных мер в Европе.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что Алжир, который является председателем ОПЕК в этом году, вместе с Саудовской Аравией, Россией и Ираком пытается убедить остальных членов ОПЕК+ продлить текущие сокращения добычи нефти.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:13 мск в среду составляет $40,69 за баррель, что на $0,98 (2,47%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,74 (1,9%), до $39,71 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,96 (2,55%) и составляет $38,62 за баррель. Во вторник фьючерсы подорожали на — до $37, 66 за баррель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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