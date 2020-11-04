БелАЭС выдала первые мегаватты электроэнергии

Первый энергоблок Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Министерства энергетики.

«В 12.03 турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС включен в объединенную энергосистему страны», — сообщили в Минэнерго.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту «АЭС-2006″ вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом».

График пуска первого энергоблока Белорусской АЭС стартовал 7 августа, когда в корпус реактора была загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. Энергетический пуск блока планируется в ноябре этого года.

«Терминал» писал, 26 октября оператор системы передачи электроэнергии Литвы Litgrid получил письмо от «Белэнерго» о намерениях запустить Белорусскую АЭС в период с 1 по 10 ноября, и установил нулевую мощность для импорта электроэнергии из Беларуси с момента запуска атомной электростанции.