Глава конференции ОПЕК не исключил резкого падения цен на нефть

Обновлено: Ноябрь 04, 2020. Тэги: , ,

Глава конференции ОПЕК не исключил резкого падения цен на нефть

Резкое падение цен на нефть из-за второй волны пандемии коронавируса нового типа в мире не исключено.

Такое заявление сделал министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Абдельмаджид Аттар, пишет АНГИ.

«Ситуация на мировых нефтяных рынках остается очень рискованной. Не исключено дальнейшее резкое падение цен на нефть под влиянием второй волны пандемии коронавируса», — сказал Аттар на заседании комиссии по финансам и бюджету алжирского парламента.

По его словам, несмотря на видимую стабильность цен на нефть в последние месяцы, достигнутую благодаря усилиям стран-производителей, входящих в группу ОПЕК+, производители не скрывают своих опасений по поводу второй сильной волны коронавируса, которая может привести к замедлению роста и, следовательно, к более значительному, чем ожидалось, снижению спроса на нефть.

Он добавил, «на следующем заседании межведомственного мониторингового комитета ОПЕК+, намеченном на 17 ноября, должны быть приняты решения, способные стимулировать рынок и не допустить падения цен ниже $40 за баррель», сообщает ТАСС.

«Терминал» ранее писал, Организация стран-экспортеров нефти снова снизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году и теперь ждет его сокращения на 9,46 миллиона баррелей в сутки к прошлогоднему уровню до 90,23 миллиона баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе ОПЕК.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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