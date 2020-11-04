Глава конференции ОПЕК не исключил резкого падения цен на нефть

Резкое падение цен на нефть из-за второй волны пандемии коронавируса нового типа в мире не исключено.

Такое заявление сделал министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Абдельмаджид Аттар, пишет АНГИ.

«Ситуация на мировых нефтяных рынках остается очень рискованной. Не исключено дальнейшее резкое падение цен на нефть под влиянием второй волны пандемии коронавируса», — сказал Аттар на заседании комиссии по финансам и бюджету алжирского парламента.

По его словам, несмотря на видимую стабильность цен на нефть в последние месяцы, достигнутую благодаря усилиям стран-производителей, входящих в группу ОПЕК+, производители не скрывают своих опасений по поводу второй сильной волны коронавируса, которая может привести к замедлению роста и, следовательно, к более значительному, чем ожидалось, снижению спроса на нефть.

Он добавил, «на следующем заседании межведомственного мониторингового комитета ОПЕК+, намеченном на 17 ноября, должны быть приняты решения, способные стимулировать рынок и не допустить падения цен ниже $40 за баррель», сообщает ТАСС.

«Терминал» ранее писал, Организация стран-экспортеров нефти снова снизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году и теперь ждет его сокращения на 9,46 миллиона баррелей в сутки к прошлогоднему уровню до 90,23 миллиона баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе ОПЕК.