НКРЭКУ подняла тариф Укрэнерго

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление, согласно которому с 1 декабря 2020 года тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании «Укрэнерго» будет увеличен на 30% — с 240,23 грн до 312,76 грн за МВт-ч.



Передает УНИАН.

Постановление вступает в силу с 1 декабря 2020 года, но не ранее дня, следующего за днем его обнародования на официальном веб-сайте регулятора.

Ранее Терминал писал, что НКРЭКУ хочет обязать ОСР вернуть потребителям суммы переплат за электроэнергию.