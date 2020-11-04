Рада приняла за основу законопроект о финоздоровлении Укрнафты

Обновлено: Ноябрь 04, 2020. Тэги: , , ,

Рада приняла за основу законопроект о финоздоровлении Укрнафты

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4119 о финансовом оздоровлении ПАО «Укрнафта», который позволит компании выплатить 30,35 млрд грн налогового долга в соответствии с ранее обнародованным ее руководством и НАК «Нафтогаз Украины» планом.

Передает Энергореформа.

За принятие законопроекта за основу 4 ноября проголосовали 279 народных депутатов.

Нафтогазу из специального фонда госбюджета будет выплачено 32,2 млрд грн компенсации, которую компания должна получить от государства за возложение на нее Кабинетом министров спецобязательств (ПСО) по продаже газа для нужд населения и ТКЭ. Такая компенсация положена НАК в соответствии со ст.11 закона «О рынке природного газа».

После получения «Нафтогазом» 32,2 млрд грн за поставки газа в условиях ПСО, которые он признает как доход, на эту сумму будет начислен налог на прибыль в размере 5,95 млрд грн. Затем «Нафтогаз» заплатит «Укрнафте» за 2,06 млрд куб. м газа, поставленного в 2006 году (15,1 млрд грн), и авансовый платеж за газ будущей добычи (24,1 млрд грн).

Из этих средств Укрнафта погасит налоговые долги и штрафы.

Согласно данным авторов законопроекта, налоговый долг «Укрнафты» составляет 30,35 млрд грн, в т.ч. по ренте – 18,8 млрд грн, налогу на прибыль – 2,6 млрд грн, НДС – 2,84 млрд грн, доначислений, находящихся в процедуре судебного обжалования, – 3,1 млрд грн, задолженности предприятий системы «Укрнафты» – 3 млрд грн.

Дополнительные денежные обязательства по НДС и налогу на прибыль, которые возникнут у «Укрнафты» в результате операций купли-продажи газа с НАК, составят 6,2 млрд грн.

Таким образом, суммарный объем поступлений в спецфонд госбюджета в рамках операций между «Нафтогазом» и «Укрнафтой» составит 42,5 млрд грн (30,35 млрд грн плюс 5,95 млрд грн «плюс» 6,2 млрд грн). За вычетом 32,2 млрд грн компенсации, которые должен получить НАК, возникает остаток 10,3 млрд грн.

В последней редакции законопроекта вновь обновлены направления, по которым будут распределены 10,3 млрд грн, которые получит госбюджет в результате операции. На финансирование Фонда борьбы с COVID-19 будет направлено 8,9 млрд грн, на реструктуризацию угольной отрасли (выплату задолженности по зарплатам – ЭР) – 1,4 млрд грн.

В то же время с учетом наличия в выводах бюджетного комитета ВР к последней редакции законопроекта одной из целей фразы «урегулирование расчетов по «зеленой» энергетике» часть средств из Фонда борьбы с COVID-19 могут быть направлены на выплату долгов ВИЭ.

Ранее Терминал писал, что Укрнафте удалось продать нефть на аукционе выше стартовой цены.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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