Сміла розпочала опалювальний сезон

Обновлено: Ноябрь 04, 2020. Тэги: , ,

Сміла розпочала опалювальний сезон

Місто Сміла (Черкаська область), як і 99% міст та селищ України, розпочала опалювальний сезон: виробники тепла, що обслуговують жителів цих населених пунктів, погасили критичні борги та можуть подавати тепло в оселі.

Про це пише пресслужба Нафтогаз.

Наразі у переліку критичних боржників залишаються ще 36 підприємств теплокомуненерго (ТКЕ), що обслуговують мешканців 23 населених пунктів. Критичні борги досі залишаються у виробників тепла в Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Київській, Луганській, Одеській, Полтавській, Харківській, Херсонській та Чернівецькій областях. Про це свідчать оперативні дані НАК «Нафтогаз України» (далі — Компанія) про підприємства, які не виконують жодної з вимог для отримання газу в межах спецобов’язків (ПСО).

КП «Смілакомунтеплоенерго» належить до близько 65% виробників тепла, що мають перед Компанією значні борги, але отримали право на газопостачання в межах ПСО. В даному випадку підприємство сплатило необхідну суму відповідно до укладених з Нафтогазом договорів реструктуризації заборгованості.

Компанія завчасно публікує перелік критичних боржників, аби мешканці кожної області могли перевірити, чи входить до нього місцеве (регіональне) підприємство ТКЕ, а засновники таких підприємств могли попередити розвиток проблеми. Без погашення критичних боргів Компанія не може здійснювати газопостачання — це заборонено законодавством України. Йдеться про виконання обов’язкових умов постачання газу, що передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. №867.

Докладніше про умови, а також перелік критичних боржників можна переглянути на сайті НАК “Нафтогаз України” за посиланням.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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