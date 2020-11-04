Турция будет вести в Черном море разведочное бурение газа

Турецкое исследовательское судно «Фатих», снабженное буровой установкой, прибыло в район поисковой скважины «Тюркали-1″ в Черном море.

Судно продолжит работы на этом участке газового месторождения «Сакарья», пишет АНГИ.

Фатих будет вести бурение первой разведочной скважины, сообщает Минэнерго страны.

С 19 сентября судно находилось в турецком черноморском порту Зонгулдак на техническом обслуживании и для пополнения запасов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее объявил об обнаружении в секторе Черного моря крупного газового месторождения с резервом в 405 млрд кубометров.

Поставка газа с черноморских месторождений газораспределительную сеть Турции намечена на 2023 год.

«Терминал» писал, Потенциальная стоимость газа на новом месторождении в турецком секторе Черного моря в соответствии с текущими расценками достигает 80 миллиардов долларов. Об этом сказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол.