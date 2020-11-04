Украина нарастила суточный отбор газа из ПХГ до 27 млн куб. м

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 2 ноября уменьшился до 28,247 млрд куб. м.



Об этом свидетельствуют данные ООО «Оператор ГТС Украины».

По последним данным, за отчетные сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

Из ПХГ Украины в течение суток 2 ноября отобрано 27,32 млн куб. м газа.

При этом в данных за 2 ноября указано, что в Украину из Словакии поступило 8,78 млн куб. м газа, из Венгрии и Польши голубое топливо не поступало.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма — 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, Украина перешла с закачки на отбор газа из ПХГ с 21 октября.

Ранее «Терминал» писал, Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев допускает заполнение подземных хранилищ (ПХГ) Украины в течение октября до 100% их мощности.