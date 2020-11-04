Рубрика | газ, Компании

Украина нарастила суточный отбор газа из ПХГ до 27 млн куб. м

Обновлено: Ноябрь 04, 2020. Тэги: , ,

Украина нарастила суточный отбор газа из ПХГ до 27 млн куб. м

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 2 ноября уменьшился до 28,247 млрд куб. м.

Об этом свидетельствуют данные ООО «Оператор ГТС Украины».

По последним данным, за отчетные сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

Из ПХГ Украины в течение суток 2 ноября отобрано 27,32 млн куб. м газа.

При этом в данных за 2 ноября указано, что в Украину из Словакии поступило 8,78 млн куб. м газа, из Венгрии и Польши голубое топливо не поступало.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма — 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, Украина перешла с закачки на отбор газа из ПХГ с 21 октября.

Ранее «Терминал» писал, Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев допускает заполнение подземных хранилищ (ПХГ) Украины в течение октября до 100% их мощности.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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