2020-11-05: Нефть Brent торгуется выше $40 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в четверг утром в ходе торгов выросли в цене до 40,60 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,53%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 38,57 доллара за баррель, прибавив 1,48%.

Цены на нефть снижаются в четверг после существенного скачка по итогам предыдущей сессии на данных о падении запасов в США, пишет «Investing.com».

Заболеваемость COVID-19 в мире продолжает расти, и многие европейские страны вновь ввели карантинные меры, что будет ограничивать спрос на нефть.

В центре внимания рынка остаются президентские выборы в Штатах. Подсчет голосов продолжается, и по последним данным, кандидат от демократической партии Джо Байден опережает Трампа, набирая 264 голоса членов коллегии выборщиков из необходимых 270, при 214 голосах у Трампа.

Расчет экспертов на то, что результатом ноябрьских выборов в США станет так называемая «голубая волна», при которой демократы одержат убедительную победу на выборах президента, а также получат контроль над обеими палатами Конгресса, не реализовался.

На данный момент демократы и республиканцы получили по 48 мест в Сенате, при этом в Палате представителей демократы сохраняют большинство.

Реализация этого сценария стала бы «бычьим» фактором для финансовых рынков, поскольку означала бы принятие властями масштабной программы стимулирующих мер, которые помогли бы американской экономике справиться с последствиями пандемии коронавируса.

«Вне зависимости от исхода президентских выборов, власть в США, вероятно, останется расколотой, — отмечает аналитик по энергетическим рынкам Тамар Эсснер. — Это означает, что любую повестку, склоняющаяся влево, будь то увеличение налогов, регулирования или меры климатической политики, провести на законодательном уровне будет сложно».

Данные министерства энергетики США, опубликованные в среду, показали снижение запасов в стране на прошлой неделе на 8 млн баррелей — до 484,4 млн баррелей. Несмотря на существенное снижение, размер запасов остается примерно на 7% выше среднего уровня за пять лет. Запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 936 тыс. баррелей — до 60,9 млн баррелей, сообщило Минэнерго.

Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 600 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,5 млн б/с.

Запасы бензина в Штатах неожиданно увеличились на 1,5 млн баррелей, до 227,7 млн баррелей, дистиллятов — снизились на 1,6 млн баррелей, до 154,6 млн баррелей.

Стоимость январских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:38 мск в четверг составляет $40,63 за баррель, что на $0,60 (1,46%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,52 (3,8%), до $41,23 за баррель.

Цена фьючерсов на на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,56 (1,43%) — до $38,59 за баррель. В среду фьючерсы выросли в цене на $1,49 (4%) — до $39,15 за баррель.