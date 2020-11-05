Гарантований покупець продовжує продавати «зелену» електроенергію на УЕБ

За результатами аукціону з продажу електроенергії з ВДЕ, що відбувся 5 листопада на ТБ «Українська енергетична біржа», державне підприємство «Гарантований покупець» продало понад 15 тисяч МВт∙год електроенергії.

Повідомляє ГарПок.

Підприємство виставило на аукціон три блочні позиції для денних годин доби з періодом постачання у другій та третій декаді поточного місяця. Було реалізовано 80% запропонованої продукції.

Результативним аукціон став для трьох компаній, які в ході конкурентних торгів придбали чисту електроенергію за цінами на 23–25% вище стартової.

Раніше Термінал писав, що за дев’ять місяців 2020 году на УЕБ реалізовано енергоресурсів на понад 23 млрд грн.