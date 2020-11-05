ОГТСУ відсудив у облгазів 238 млн грн боргів за відібраний газ

Обновлено: Ноябрь 05, 2020. Тэги: ,

ОГТСУ відсудив у облгазів 238 млн грн боргів за відібраний газ

Оператор ГТС України отримав позитивні судові рішення у перших трьох справах проти облгазів щодо відшкодування заборгованості за небаланси на загальну суму 237,5 млн грн, яка включає пеню, інфляційні втрати та 3% річних. А саме – стягнути з ПАТ «Тернопільміськгаз» 166,3 млн грн, з ВАТ «Кіровоградгаз» 61 млн грн та 10,2 млн грн з ПрАТ «Мелітопольгаз».

Повідомляє ОГТСУ.

Зараз на розгляді господарських судів знаходяться ще 19 аналогічних справ відносно інших боржників-операторів ГРМ. Крім того, на підставі заяв Оператора ГТС України НКРЕКП постановила позапланово перевірити діяльність чотирьох найбільших боржників – ВАТ «Кіровоградгаз», ПАТ «Тернопільміськгаз», АТ «Луганськгаз», ПАТ «Донецькоблгаз».

Борги операторів ГРМ за небаланси є найбільшою проблемою на внутрішньому ринку газу України для незалежного оператора ГТС. Борги створюють значні ризики фінансової стабільності ОГТСУ та завдають збитків державі як акціонеру, який недоотримає дивіденди за результатами фінансового року. На початок опалювального сезону 2020/2021 облгази накопичили перед ОГТСУ 1 млрд грн заборгованості, а рівень їхніх розрахунків з початку року склав лише 25%.

Раніше Термінал писав, що за результатами 9 місяців 2020 року дохід ОГТСУ склав 44,8 млрд грн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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