ОГТСУ відсудив у облгазів 238 млн грн боргів за відібраний газ

Оператор ГТС України отримав позитивні судові рішення у перших трьох справах проти облгазів щодо відшкодування заборгованості за небаланси на загальну суму 237,5 млн грн, яка включає пеню, інфляційні втрати та 3% річних. А саме – стягнути з ПАТ «Тернопільміськгаз» 166,3 млн грн, з ВАТ «Кіровоградгаз» 61 млн грн та 10,2 млн грн з ПрАТ «Мелітопольгаз».

Повідомляє ОГТСУ.

Зараз на розгляді господарських судів знаходяться ще 19 аналогічних справ відносно інших боржників-операторів ГРМ. Крім того, на підставі заяв Оператора ГТС України НКРЕКП постановила позапланово перевірити діяльність чотирьох найбільших боржників – ВАТ «Кіровоградгаз», ПАТ «Тернопільміськгаз», АТ «Луганськгаз», ПАТ «Донецькоблгаз».

Борги операторів ГРМ за небаланси є найбільшою проблемою на внутрішньому ринку газу України для незалежного оператора ГТС. Борги створюють значні ризики фінансової стабільності ОГТСУ та завдають збитків державі як акціонеру, який недоотримає дивіденди за результатами фінансового року. На початок опалювального сезону 2020/2021 облгази накопичили перед ОГТСУ 1 млрд грн заборгованості, а рівень їхніх розрахунків з початку року склав лише 25%.

Раніше Термінал писав, що за результатами 9 місяців 2020 року дохід ОГТСУ склав 44,8 млрд грн.