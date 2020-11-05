У Конституційному суді оскаржили призначення членів НКРЕКП

До Конституційного суду надійшло подання 50 народних депутатів про неконституційність призначення членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Як повідомляється на сайті суду, відповідне подання надійшло 4 листопада.
У ньому депутати просять суд визнати неконституційними укази президента про призначення сімох членів НКРЕКП: Олени Антонової, Дмитра Коваленка, Оксани Кривенко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабій, Валерія Тарасюка і Олексія Магди.
Парламентарі вважають, що під час призначення вищезгаданих членів НКРЕКП президент діяв поза межами своєї конституційної компетенції.
Крім того, народні депутати закликають суд перевірити на конституційність ряд пунктів законів про НКРЕКП та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення конституційних принципів у сферах енергетики та комунальних послуг”, які стосуються діяльності вищезгаданих членів НКРЕКП та повноважень президента щодо забезпечення сталої діяльності НКРЕКП.
Серед інших подання підписала й лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко, а також народні депутати з цієї фракції і фракцій «Опозиційна платформа — За життя», «Слуга народу», «Європейська солідарність» і депутати з групи «Довіра» та позафракційні.
Автори подання просять суд розглянути його невідкладно.