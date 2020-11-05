В Україні планують створити ринок зелених облігацій

Міністерство енергетики спільно з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України розробили проект Концепції запровадження та розвитку ринку зелених облігацій в Україні, який наразі проходить процедуру погодження з органами державної влади.

Повідомляє Міненерго.

«Україна має великий потенціал залучення «зеленого» фінансування. За оцінками IFC, лише до 2030 року Україна здатна залучити близько 73 млрд доларів. І зелені облігації — саме той інструмент, який може створити мультиплікаційний ефект залучення фінансування», — зазначив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков під час онлайн-зустрічі зацікавлених сторін у запровадженні та розвитку ринку зелених облігацій в Україні.

Випускати зелені облігації може як уряд, так і муніципалітети, фінансові та нефінансові корпорації. А кошти можуть бути спрямовані в проекти у сфері альтернативної енергетики, енергозбереження, утилізації та переробки відходів, виробництва та використання зеленого водню, зокрема у транспортній інфраструктурі та промисловості, а також інші проекти екологічного спрямування.

«Залучення міжнародних фінансових інститутів, таких як МФК, ЄБРР, Світовий банк або локальні зелені банки створить можливості, щоб цей фінансовий інструмент запрацював в Україні та був цікавим для учасників ринку», — наголошується у повідомленні.

Раніше Термінал писав, що ЕСКО-контракти у бюджетній сфері буде відновлено та поширено на об’єкти ТКЕ і водоканали.