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В Україні планують створити ринок зелених облігацій

Обновлено: Ноябрь 05, 2020. Тэги: , ,

В Україні планують створити ринок зелених облігацій

Міністерство енергетики спільно з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України розробили проект Концепції запровадження та розвитку ринку зелених облігацій в Україні, який наразі проходить процедуру погодження з органами державної влади.

Повідомляє Міненерго.

«Україна має великий потенціал залучення «зеленого» фінансування. За оцінками IFC, лише до 2030 року Україна здатна залучити близько 73 млрд доларів. І зелені облігації — саме той інструмент, який може створити мультиплікаційний ефект залучення фінансування», — зазначив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков під час онлайн-зустрічі зацікавлених сторін у запровадженні та розвитку ринку зелених облігацій в Україні.

Випускати зелені облігації може як уряд, так і муніципалітети, фінансові та нефінансові корпорації. А кошти можуть бути спрямовані в проекти у сфері альтернативної енергетики, енергозбереження, утилізації та переробки відходів, виробництва та використання зеленого водню, зокрема у транспортній інфраструктурі та промисловості, а також інші проекти екологічного спрямування.

«Залучення міжнародних фінансових інститутів, таких як МФК, ЄБРР, Світовий банк або локальні зелені банки створить можливості, щоб цей фінансовий інструмент запрацював в Україні та був цікавим для учасників ринку», — наголошується у повідомленні.

Раніше Термінал писав, що ЕСКО-контракти у бюджетній сфері буде відновлено та поширено на об’єкти ТКЕ і водоканали.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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