Две трети месторождений в Украине не разрабатывается — Шмыгаль

Обновлено: Ноябрь 06, 2020. Тэги: ,

Две трети месторождений в Украине не разрабатывается — Шмыгаль

В Украине разведано более 12 тысяч месторождений полезных ископаемых, однако разрабатывается только треть из них.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время представления аудита украинской экономики и векторов экономического развития до 2030 года.

«В Украине более 12 000 только разведанных месторождений полезных ископаемых. И только около трети из них — разрабатывается. Это чуть больше 4 тысяч», — отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что увеличение разведки и добычи полезных ископаемых является одним из векторов развития Украины на следующие 10 лет, однако увеличить добычу полезных ископаемых — это не значит увеличить их экспорт за границу в качестве сырья.

«Это означает создать основу для развития высокотехнологичной продукции с добавленной стоимостью. У нас есть нефть и газ, руды и драгоценные металлы. Мы здесь говорим о потенциале 409 млрд долларов, которым мы должны воспользоваться в следующие 10 лет», — сказал Шмыгаль.

По его словам, Украина также недоиспользовала собственный потенциал в развитии водных ресурсов.

«Водные ресурсы — это 12 млрд долларов. Украина годами игнорировала развитие гидроэнергетики. Этот потенциал мы используем только наполовину», — добавил Шмыгаль.

Автор:

(Всего статей: 9304)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: