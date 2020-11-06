Две трети месторождений в Украине не разрабатывается — Шмыгаль

В Украине разведано более 12 тысяч месторождений полезных ископаемых, однако разрабатывается только треть из них.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время представления аудита украинской экономики и векторов экономического развития до 2030 года.

«В Украине более 12 000 только разведанных месторождений полезных ископаемых. И только около трети из них — разрабатывается. Это чуть больше 4 тысяч», — отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что увеличение разведки и добычи полезных ископаемых является одним из векторов развития Украины на следующие 10 лет, однако увеличить добычу полезных ископаемых — это не значит увеличить их экспорт за границу в качестве сырья.

«Это означает создать основу для развития высокотехнологичной продукции с добавленной стоимостью. У нас есть нефть и газ, руды и драгоценные металлы. Мы здесь говорим о потенциале 409 млрд долларов, которым мы должны воспользоваться в следующие 10 лет», — сказал Шмыгаль.

По его словам, Украина также недоиспользовала собственный потенциал в развитии водных ресурсов.

«Водные ресурсы — это 12 млрд долларов. Украина годами игнорировала развитие гидроэнергетики. Этот потенциал мы используем только наполовину», — добавил Шмыгаль.