Обсяги транспортування газу з Європи досягли 15 млрд куб. м за 10 місяців 2020 року

За 10 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранспортував 15,2 млрд куб. м газу з Європи в Україну на замовлення своїх клієнтів.

Повідомляє ОГТСУ.

Це на 14% (1,9 млрд куб. м) більше за аналогічний показник минулого року та на 23% перевищує середню позначку відповідних періодів у 2016-2019 роках.

Всього за 10 місяців 2020 року імпорт із Словаччини склав майже 9,9 млрд куб. м (+17% у порівнянні до аналогічного періоду минулого року), із Угорщини – майже 3,7 млрд куб. м (+8%), із Польщі – майже 1,5 млрд куб. м (+16%).

Зокрема, віртуальним реверсом (backhaul), який вперше став доступний на початку цього року, імпортовано 46%, або 6,9 млрд куб. м: зі Словаччини – майже 3,1 млрд куб.м, з Угорщини – майже 2,8 млрд куб. м, з Польщі – майже 1,1 млрд куб. м.

З початку року в підземні сховища для зберігання в режимі «митний склад» було направлено 10,1 млрд куб. м імпортованих обсягів. Із них 60% (або 6,1 млрд куб. м) надійшли в режимі «shorthaul – митний склад» і 40% (4,0 млрд куб.м) в режимі «кордон – митний склад».

Всього за період січня-вересня транспортування газу з ЄС в Україну замовляли 72 трейдери, з них 45 українських компаній та 27 іноземних. А послугами shorthaul та «митний склад» скористалися понад півсотні компаній – більша частина з яких є нерезидентами.

Раніше Термінал писав, що за результатами 9 місяців 2020 року дохід ОГТСУ склав 44,8 млрд грн.