Pатверджено прогнозний баланс електричної енергії ОЕС України на 2021 рік

Обновлено: Ноябрь 06, 2020. Тэги: , ,

Pатверджено прогнозний баланс електричної енергії ОЕС України на 2021 рік

Відповідно до затвердженого прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України на 2021 рік, загальний обсяг виробництва на наступний рік – 151,023 млрд кВт год. Це на 5,5% (7,933 млрд кВт год) більше, ніж було передбачено прогнозним балансом на 2020 рік.

Повідомляє Міненерго.

ТЕС: Виробництво електроенергії на ТЕС заплановано на рівні 41,140 млрд.кВт·год або 27% в загальному обсязі.

ТЕЦ: Обсяги виробництва ТЕЦ та когенераційними установками з огляду на їх тепловий графік та з урахуванням фактичного відпуску електроенергії протягом поточного року визначено на рівні 12,790 млрд.кВт∙год або близько 8% в загальному обсязі.

ГЕС та ГАЕС (включно з ГЕС за «зеленим» тарифом): Прогнозовані обсяги на ГЕС (5,287 млрд кВт∙год) визначено з урахуванням низької водності рік протягом останніх років. Виробництво електроенергії ГАЕС визначено на рівні 1,7 млрд кВт∙год. Загалом близько 5% в загальному обсязі.

ВДЕ: Передбачені в прогнозному балансі обсяги виробництва електроенергії з альтернативних джерел – 13,12 млрд кВт год. враховують можливі обмеження генерації СЕС і ВЕС на рівні 1,5 млрд кВт год. Загалом близько 9% в загальному обсязі.

Читайте у Терміналі: Укренерго залучатиме кредити для збалансування ринку електроенергії.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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