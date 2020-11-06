Pатверджено прогнозний баланс електричної енергії ОЕС України на 2021 рік

Відповідно до затвердженого прогнозного балансу електричної енергії ОЕС України на 2021 рік, загальний обсяг виробництва на наступний рік – 151,023 млрд кВт год. Це на 5,5% (7,933 млрд кВт год) більше, ніж було передбачено прогнозним балансом на 2020 рік.

Повідомляє Міненерго.

ТЕС: Виробництво електроенергії на ТЕС заплановано на рівні 41,140 млрд.кВт·год або 27% в загальному обсязі.

ТЕЦ: Обсяги виробництва ТЕЦ та когенераційними установками з огляду на їх тепловий графік та з урахуванням фактичного відпуску електроенергії протягом поточного року визначено на рівні 12,790 млрд.кВт∙год або близько 8% в загальному обсязі.

ГЕС та ГАЕС (включно з ГЕС за «зеленим» тарифом): Прогнозовані обсяги на ГЕС (5,287 млрд кВт∙год) визначено з урахуванням низької водності рік протягом останніх років. Виробництво електроенергії ГАЕС визначено на рівні 1,7 млрд кВт∙год. Загалом близько 5% в загальному обсязі.

ВДЕ: Передбачені в прогнозному балансі обсяги виробництва електроенергії з альтернативних джерел – 13,12 млрд кВт год. враховують можливі обмеження генерації СЕС і ВЕС на рівні 1,5 млрд кВт год. Загалом близько 9% в загальному обсязі.

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