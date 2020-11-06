Саудиты в декабре повышают цены на нефть для Европы

Обновлено: Ноябрь 06, 2020. Тэги: , ,

Саудиты в декабре повышают цены на нефть для Европы

Саудовская Аравия в декабре повысит цены на нефть для покупателей из Европы.

Об этом сообщила государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramco, пишет Інтерфакс.

Сорт Arab Heavy для клиентов из стран северо-западной Европы подорожает на $1 за баррель. В результате он будет стоить на $1,3 за баррель меньше марки Brent. Цены на остальные сорта для покупателей из государств Средиземноморья и СЗЕ увеличатся на $0,4-0,6 за баррель.

Для клиентов из США цены всех сортов саудовской нефти в декабре снизится $0,2 за баррель.

Цены на «легкую» нефть для покупателей из Азии будут ниже на $0,1-0,2 за баррель. В то же время Arab Medium подорожает на $0,1 за баррель, а стоимость Arab Heavy не изменится.

«Терминал» писал, Саудовская Аравия в августе увеличила добычу нефти на 6% — до 8,984 млн б/с с 8,479 млн б/с в июле, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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