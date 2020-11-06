Саудиты в декабре повышают цены на нефть для Европы

Саудовская Аравия в декабре повысит цены на нефть для покупателей из Европы.

Об этом сообщила государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramco, пишет Інтерфакс.

Сорт Arab Heavy для клиентов из стран северо-западной Европы подорожает на $1 за баррель. В результате он будет стоить на $1,3 за баррель меньше марки Brent. Цены на остальные сорта для покупателей из государств Средиземноморья и СЗЕ увеличатся на $0,4-0,6 за баррель.

Для клиентов из США цены всех сортов саудовской нефти в декабре снизится $0,2 за баррель.

Цены на «легкую» нефть для покупателей из Азии будут ниже на $0,1-0,2 за баррель. В то же время Arab Medium подорожает на $0,1 за баррель, а стоимость Arab Heavy не изменится.

«Терминал» писал, Саудовская Аравия в августе увеличила добычу нефти на 6% — до 8,984 млн б/с с 8,479 млн б/с в июле, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

