Укренерго позивається в арбітраж проти Росії на 527 млн євро

НЕК «Укренерго» позивається на понад 625 млн доларів проти Російської Федерації щодо незаконного захоплення РФ інфраструктурних об’єктів компанії на окупованій території АР Крим.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Арбітражний суд 20 жовтня 2020 року перейшов до чергового етапу у справі НЕК «Укренерго» проти Російської Федерації щодо незаконного захоплення РФ інфраструктурних об’єктів компанії на території АР Крим. А саме – безпосередньо до розгляду позову Укренерго, яке вимагає від РФ виплати компенсації за експропрійовані інвестиції. Загальна сума позовних вимог складає 527,53 млн євро (626,54 млн доларів — ред.) з урахуванням відсотків (94,61 млн євро станом на 20 жовтня 2020 року)», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що арбітраж проти Російської Федерації був ініційований за порушення Росією угоди між Кабінетом Міністрів України і урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій від 1998 року. Вимоги компенсації шкоди від експропріації інвестицій Укренерго в Криму та порушення зобов’язання гарантувати повний та безумовний правовий захист інвестицій є частиною позовних вимог разом з компенсацією за захоплення Росією під час окупації Криму магістральних мереж та інших об’єктів, які належать Укренерго.

Вказується, що арбітражний трибунал у справі було сформовано 27 березня 2020 року і проходить у Парижі.

«На території тимчасово окупованої АР Крим до анексії півострова працював відокремлений підрозділ «Кримська електроенергетична система» НЕК «Укренерго», який обслуговував понад 1300 км магістральних ліній електропередачі та 17 високовольтних підстанцій. Також у Криму діяли оздоровчий комплекс «Семидвір’я», пансіонат «Енергетик» та виробниче підприємство «Південьенергопром», — резюмували в Укренерго.