Укренерго залучатиме кредити для збалансування ринку електроенергії

4 листопада нардепи підтримали законопроект, який у разі прийняття, дозволить надати державні гарантії НЕК “Укренерго” для залучення кредитних коштів державних банків на пільгових умовах.
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Це допоможе підвищити рівень розрахунків на ринку електроенергії, зокрема, й забезпечити виконання Меморандуму із інвесторами у “зелену” енергетику, наголошують у відомстві.
“Залучення кредитних коштів — це один з нетарифних інструментів врегулювання ситуації на ринку електричної енергії, який дозволяє уникнути різкого одномоментного зростання тарифу на передачу електроенергії”, — повідомили в пресслужбі відомства.
В Міненерго зазначають, що вдалося стабілізувати ситуацію на ринку електроенергії. Підписання Меморандуму з виробниками і інвесторами у ВДЕ та прийняття відповідного закону дозволило знизити “зелений” тариф та сприяло значному підвищенню рівня розрахунків з виробниками з ВДЕ. На сьогодні розрахунки за електроенергію з альтернативних джерел складають: за серпень — 100%, за вересень — понад 80%.
«Термінал» писав, за підсумками 9 місяців 2020 року негативний фінансовий результат НЕК «Укренерго» склав 28,6 млрд грн.