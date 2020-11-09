2020-011-09: Цены на нефть начинают неделю умеренным ростом

Обновлено: Ноябрь 09, 2020. Тэги:

2020-011-09: Цены на нефть начинают неделю умеренным ростом

Утром в понедельник цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,58%, или на 11,2 доллара, до 1963,1 доллара за тройскую унцию.

Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,36%, до 25,98 доллара за унцию, сообщает Прайм.

Инвесторы продолжают оценивать предварительные результаты президентских выборов в США. По прогнозам ряда телеканалов, можно говорить о победе претендента-демократа Джо Байдена. При этом предполагается, что контроль над американским конгрессом будет поделен между представителями Республиканской и Демократической партий. Аналитики отмечают, что это «идеальный» вариант для рынков, поскольку дает меньше возможностей для более резких изменений в политическом курсе США.

Кроме того, участники торгов также следят за ситуацией с коронавирусом в США. Так, общее число зараженных там приближается к 10 миллионам, а ранее в ноябре был зафиксирован очередной рекорд — более 126 тысяч новых случаев инфицирования за сутки.

«Терминал» писал, новые ограничительные меры в Европе, направленные на сдерживание роста числа случаев COVID-19, как ожидается, ухудшат прогноз глобального спроса на нефть.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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