2020-011-09: Цены на нефть начинают неделю умеренным ростом

Утром в понедельник цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,58%, или на 11,2 доллара, до 1963,1 доллара за тройскую унцию.

Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,36%, до 25,98 доллара за унцию, сообщает Прайм.

Инвесторы продолжают оценивать предварительные результаты президентских выборов в США. По прогнозам ряда телеканалов, можно говорить о победе претендента-демократа Джо Байдена. При этом предполагается, что контроль над американским конгрессом будет поделен между представителями Республиканской и Демократической партий. Аналитики отмечают, что это «идеальный» вариант для рынков, поскольку дает меньше возможностей для более резких изменений в политическом курсе США.

Кроме того, участники торгов также следят за ситуацией с коронавирусом в США. Так, общее число зараженных там приближается к 10 миллионам, а ранее в ноябре был зафиксирован очередной рекорд — более 126 тысяч новых случаев инфицирования за сутки.

«Терминал» писал, новые ограничительные меры в Европе, направленные на сдерживание роста числа случаев COVID-19, как ожидается, ухудшат прогноз глобального спроса на нефть.