Бердянский морской порт впервые за 5 лет принял танкер с дизтопливом

Судно Aqua Marine (IMO 9179488) прибыло в Бердянский порт из турецкого порта Эрегли с более чем 3 тыс. тонн дизельного топлива.

Об этом сообщает пресс-служа Администрации морских портов Украины.

Разгрузкой танкера занимался новый портовый оператор — ООО «Еврогазгруп», который недавно начал свою хозяйственную деятельность в Бердянском морского порта на специализированном причале №6. Разгрузка судна произошло за 15,5 часов.

Последний танкер в Бердянском морском порту был разгружен в декабре 2015 года на нефтяном терминале государственной стивидорной компании ДП «БМТП», тогда как портовый оператор ООО «Агро-Класс» обрабатывал последний танкер еще в сентябре 2014 года.