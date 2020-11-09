Нефть сегодня выросла более чем на 10%

Мировые цены на нефть в понедельник ускорили рост уже до более чем 10% на новости об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, свидетельствуют данные торгов.

Передает Прайм.

По состоянию на 15.22 по Киеву цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повышалась на 10,11%, до 43,44 доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 11,15%, до 41,28 доллара за баррель.

Заметный оптимизм на рынке вызван новостями о вакцине от коронавируса. Компания BioNTech сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90%-ную эффективность в предотвращении заражения COVID-19 и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.

Позитивные ожидания по ситуации вокруг коронавируса после новостей о вакцине ослабили у трейдеров опасения за прогнозы восстановления экономики, что поддержало ожидания по спросу на нефть.

Ранее Терминал писал, что МЭА прогнозирует снижение спроса на нефть.