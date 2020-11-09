У державному Енергоатомі прокоментували проєкт з росіянами на 73 млрд грн

Українська держкомпанія “Енергоатом” (оператор АЕС) готує спільний проект з російською групою “ОМЗ”, підконтрольною Газпрому, — разом будуть добудовувати два енергоблоки Хмельницької АЕС за дорученням Президента Володимира Зеленського.

Про співробітництво з росіянами на прес-конференції розповів голова первинної профспілкової організації Енергоатома Олексій Лич, передає УНН.

Він зазначив, що сам вже побував на підприємстві Skoda JS у Чехії, яке обрано головним підрядником проекту з бюджетом у 73 млрд грн. Також Лич підтвердив, що встановлювати в добудовані енергоблоки планують російські реактори.

“Так, тип реактора — російський, але виконання чеське. Я особисто був на заводі Skoda JS у Чехії, і це зовсім інші реактори ніж ті, які ми сьогодні експлуатуємо”, — сказав Лич.

В “Енергоатомі” підприємство Skoda JS називають європейським, хоча насправді це лише європейське представництво російської групи “ОМЗ”, в орбіті якого також “Іжорські заводи”.