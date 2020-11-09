У державному Енергоатомі прокоментували проєкт з росіянами на 73 млрд грн

Обновлено: Ноябрь 09, 2020. Тэги: , ,

У державному Енергоатомі прокоментували проєкт з росіянами на 73 млрд грн

Українська держкомпанія “Енергоатом” (оператор АЕС) готує спільний проект з російською групою “ОМЗ”, підконтрольною Газпрому, — разом будуть добудовувати два енергоблоки Хмельницької АЕС за дорученням Президента Володимира Зеленського.

Про співробітництво з росіянами на прес-конференції розповів голова первинної профспілкової організації Енергоатома Олексій Лич, передає УНН.

Він зазначив, що сам вже побував на підприємстві Skoda JS у Чехії, яке обрано головним підрядником проекту з бюджетом у 73 млрд грн. Також Лич підтвердив, що встановлювати в добудовані енергоблоки планують російські реактори.

“Так, тип реактора — російський, але виконання чеське. Я особисто був на заводі Skoda JS у Чехії, і це зовсім інші реактори ніж ті, які ми сьогодні експлуатуємо”, — сказав Лич.

В “Енергоатомі” підприємство Skoda JS називають європейським, хоча насправді це лише європейське представництво російської групи “ОМЗ”, в орбіті якого також “Іжорські заводи”.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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