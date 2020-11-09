Україна скоротила імпорт нафтопродуктів

Україна в січні-жовтні 2020 року скоротила валютні витрати на імпорт нафтопродуктів до 2,77 млрд дол., що на 36,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Відповідні дані розміщені на сайті Державної митної служби.

Передає УНІАН.

Згідно з даними митниці, імпорт нафтопродуктів з Росії склав 1,01 млрд дол. (36,4% від витрат на імпорт нафтопродуктів), з Білорусі — 963,3 млн дол. (34,7%), з Литви — 332,1 млн дол. (12%). З інших країн за звітний період було імпортовано нафтопродуктів на 467 млн дол.

Також повідомляється, що за десять місяців в Україну було імпортовано 6,46 млн тонн нафтопродуктів, що на 7,2% менше, ніж за десять місяців 2019 року (6,95 млн тонн).

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