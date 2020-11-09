Україна скоротила закупівлю імпортного вугілля майже на 50%

Україна в січні-жовтні 2020 року скоротила валютні витрати на імпорт кам’яного вугілля та антрациту, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 44,6% — до 1,43 мільярда доларів. Відповідні дані розміщені на сайті Державної митної служби.

Повідомляє УНІАН.

Згідно з даними митниці, за звітний період в Україну було імпортовано 13,9 мільйона тонн вугілля, а роком раніше – 19,1 мільйона тонн (-27,2%). Найбільшими постачальниками в зазначений період були Росія, США і Казахстан.

Імпорт вугілля з Росії в грошовому вираженні за десять місяців 2020 року склав 869,7 мільйона доларів (60,7%), з США – 427,9 мільйона доларів (30%). З Казахстану Україна імпортувала вугілля на 96,25 мільйона доларів (6,7%). З інших країн було імпортовано вугілля на суму 38 мільйонів доларів.

Раніше Термінал писав, що Центренерго шукає вугілля для сталого проходження осінньо-зимового періоду.