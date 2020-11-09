Рубрика | Торговля, Украина

Україна скоротила закупівлю імпортного вугілля майже на 50%

Обновлено: Ноябрь 09, 2020. Тэги: ,

Україна скоротила закупівлю імпортного вугілля майже на 50%

Україна в січні-жовтні 2020 року скоротила валютні витрати на імпорт кам’яного вугілля та антрациту, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 44,6% — до 1,43 мільярда доларів. Відповідні дані розміщені на сайті Державної митної служби.
Повідомляє УНІАН.

Згідно з даними митниці, за звітний період в Україну було імпортовано 13,9 мільйона тонн вугілля, а роком раніше – 19,1 мільйона тонн (-27,2%). Найбільшими постачальниками в зазначений період були Росія, США і Казахстан.

Імпорт вугілля з Росії в грошовому вираженні за десять місяців 2020 року склав 869,7 мільйона доларів (60,7%), з США – 427,9 мільйона доларів (30%). З Казахстану Україна імпортувала вугілля на 96,25 мільйона доларів (6,7%). З інших країн було імпортовано вугілля на суму 38 мільйонів доларів.

Раніше Термінал писав, що Центренерго шукає вугілля для сталого проходження осінньо-зимового періоду.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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