Україна зацікавлена у вивченні досвіду Німеччини — Буславець

Обновлено: Ноябрь 09, 2020. Тэги: , , ,

Україна зацікавлена у вивченні досвіду Німеччини — Буславець

Трансформація вугільних регіонів, відновлювана енергетика, воднева енергетика, декарбонізація та енергоефективність є пріоритетними для Міністерства енергетики, зокрема, й у межах співпраці із Німеччиною.

Про це йшлося під час ділової вечері в.о. міністра енергетики Ольги Буславець і Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анки Фельдгузен.

«Ми започаткували новий рівень енергетичного партнерства між нашими країнами, підписавши Спільну заяву між Україною і Німеччиною. Це стало імпульсом нового співробітництва для декарбонізації нашої економіки, обміну досвідом та інноваціями у енергетичних технологіях та реалізації спільних проєктів за низкою напрямків. Трансформація вугільних регіонів, відновлювана енергетика, воднева економіка, декарбонізація та енергоефективність є серед наших пріоритетів. Всі п’ять напрямків співробітництва є стратегічно важливими для Міністерства. Очікуємо запуск Секретаріату Енергетичного партнерства, який під кожний проєкт по 5-ти напрямках партнерства формуватиме національну експертну мережу», — зазначила Ольга Буславець.

Україна дуже зацікавлена у вивченні досвіду Німеччини у сфері трансформації вугільних регіоні та підготувала пропозиції для пілотних проєктів трансформації двох шахт – на заході та на сході України.

«Досвід Німеччини з пошуку компромісів, успішної трансформації вугільних регіонів є особливо важливим для нас. У цьому контексті, ми покладаємо надії на якомога швидший запуск Мультипартнерського фонду та проекту «Трансформація вугільних регіонів», який буде реалізовуватись GIZ. Мультипартнерський фонд має стати ефективним механізмом координації та залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги для виконання пілотних проєктів трансформації вугільних шахт», — зауважила Ольга Буславець.

Окремо сторони обговорили тему розвитку водневої енергетики як одного з пріоритетних напрямків діяльності Міненерго.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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