2020-11-10: Мировые цены на нефть вновь в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 41,94 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,08%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 39,71 доллара за баррель, потеряв 1,44%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах во вторник на фоне сохраняющегося беспокойства по поводу ослабления спроса в связи с новыми ограничениями в Европе и США из-за пандемии коронавируса, пишет «Investing.com».

Стоимость январских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 мск составляет $42,03 за баррель, что на $0,37 (0,87%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $2,95 (7,5%), продемонстрировав самый сильный однодневный прирост в долларах и процентах с 1 июня, по данным Market Data.

Цена фьючерсов на на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,82 за баррель, что на $0,47 (1,17%) ниже уровня предыдущей сессии. Во вторник фьючерсы подскочили на $3,15 (8,5%), это был максимальный однодневный прирост в долларах и процентах с мая.

Оба контракта накануне достигли самых высоких отметок с 22 октября.