Енергетики та науковці направили уряду пропозиції щодо розвитку ядерної галузі

Українська енергетична асоціація (УЕА) спільно з Держатомрегулювання, Національним інститутом стратегічних досліджень, Центром Разумкова, трейдерами електричної енергії, експертами та аналітиками напрацювали пропозиції «Щодо потенціалу ядерної галузі у забезпеченні сталого розвитку національної економіки» та виклали їх у листі на ім’я Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Про це пише пресслужба ДП «НАЕК «Енергоатом».

«Нині країна гостро потребує створення комплексної програми розвитку економіки, частиною якої мусить стати Стратегія розвитку атомної генерації. Розробку такої Стратегії передбачено Указом Президента України від 22 вересня 2020 року № 406/2020 «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики». Невід’ємними складовими цього документа мають стати рішення, щодо яких серед фахівців та експертів галузі існує повний консенсус», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, по-перше, галузі терміново потрібні розробка і втілення конкретного плану дій щодо відновлення ліквідності ринку електроенергії та дієздатності її гравців. Адже вади діючої моделі ринку електроенергії стають на заваді її розвитку.

По-друге, потрібні системні зусилля в напрямку зменшення імпортозалежності країни та збільшення локалізації виробництва, а відтак — збільшення відрахувань до бюджетів усіх рівнів.

«Це – досяжні цілі за умови розвитку атомної генерації та втілення проєктів будівництва нових енергоблоків, які є запорукою створення десятків тисяч робочих місць та забезпечення замовленнями вітчизняних підприємств майже у половині регіонів нашої країни», — зауважили фахівці.

По-третє, для створення конкурентного середовища на ринку електроенергії, де НАЕК «Енергоатом» виступає одним з основних гравців, слід якнайшвидше відійти від механізму товарного ПСО та перейти до механізму фінансового ПСО. Нинішня модель потребує вдосконалення, а тому її слід переглянути відповідно до пропозицій Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

По-четверте, корпоратизація ДП «НАЕК «Енергоатом» має бути розпочата й завершена за рекомендаціями міжнародних партнерів та експертних організацій, з урахуванням досвіду європейських енергетичних компаній. Це – важливий крок для підвищення прозорості управління Енергоатомом, зростання прибутку компанії й збереження робочих місць.

«Безальтернативність ядерної галузі не викликає жодних сумнівів. НАЕК «Енергоатом» є одним з найбільших та ключових гравців на ринку електроенергії. Тому все, що відбувається з оператором українських АЕС, має безпосередній вплив на ринок», — сказано в листі УЕА.

Експерти Української енергетичної асоціації впевнені, що у разі неврегулювання проблеми втрати фінансової ліквідності ринку електроенергії матимуть місце економічні та політичні наслідки.

«Термінал» писав, Міненерго повідомили, що корпоратизація «Енергоатома» жодним чином не передбачає приватизацію майнового комплексу компанії як в цілому, так і ядерних установок окремо.