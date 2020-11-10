Саудовская Аравия допустила продление сделки ОПЕК+ после апреля 2022 года

ОПЕК+ может скорректировать параметры сделки по сокращению добычи нефти даже значительнее, чем полагают аналитики.

Об этом заявил глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман в рамках конференции нефтяной промышленности ADIPEC-2020.

«Мы вместе с нашими партнерами привержены принципу настройки соглашения. Мы могли бы скорректировать сделку даже существеннее, чем говорят некоторые аналитики», — сказал он, отвечая на вопрос, может ли ОПЕК+ на фоне слабого спроса на нефть сохранить сокращения добычи на уровне 7,7 миллиона баррелей в сутки на более длительный период, чем планировалось.

«Мы могли бы также решить продлить сделку до конца 2022 года», — заявил бен Сальман.

Напомним, что новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается снижение на 5,8 миллиона баррелей в сутки до конца апреля 2022 года.

«Терминал» писал, резкое падение цен на нефть из-за второй волны пандемии коронавируса нового типа в мире не исключено. Такое заявление сделал министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Абдельмаджид Аттар.