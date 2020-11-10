Україна може запустити ринок торгівлі квотами на викиди парникових газів до 2025 року

Обновлено: Ноябрь 10, 2020. Тэги: , ,

Україна може запустити ринок торгівлі квотами на викиди парникових газів до 2025 року

Заступник міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів з питань європейської інтеграції Ірина Ставчук сподівається, що в Україні ринок торгівлі квотами на викиди парникових газів буде запущений до 2025 року. Про це вона сказала під час онлайн-конференції.

Передає УНІАН.

«Європейський Союз підтримує дати запуску системи як 2025-2027 роки. Нам нічого не заважає зробити це раніше, якщо це буде зроблено раніше, але система дуже складна і її запуск вимагає значної кількості законодавства і нормативно-правових актів… беручи до уваги обсяг необхідних рішень, які повинні бути прийняті, можливо, ринок не буде запущений до 2025 року, але при активній політичній волі та підтримці це можна намагатися прискорити», — сказала вона.

За словами Ставчук, міністерство активно працює над запуском такого ринку.

«Першим кроком є впровадження системи моніторингу звітності верифікації. Закон був прийнятий, і Міністерство сфокусоване на тому, щоб з наступного року ця система запрацювала. Всі необхідні постанови були прийняті, працюємо над наказами та робимо все можливе, щоб ця система почала працювати. Щоб правильно спланувати систему торгівлі, нам потрібно зрозуміти, в яких секторах які реальні викиди парникових газів. Підприємства звітують, але немає уніфікованих методик», — зазначила вона.

Раніше Термінал писав, що Великобритания прекратит выбросы парниковых газов к 2050г.

Автор:

(Всего статей: 9319)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: