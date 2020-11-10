Україна може запустити ринок торгівлі квотами на викиди парникових газів до 2025 року

Заступник міністра захисту навколишнього середовища та природних ресурсів з питань європейської інтеграції Ірина Ставчук сподівається, що в Україні ринок торгівлі квотами на викиди парникових газів буде запущений до 2025 року. Про це вона сказала під час онлайн-конференції.

Передає УНІАН.

«Європейський Союз підтримує дати запуску системи як 2025-2027 роки. Нам нічого не заважає зробити це раніше, якщо це буде зроблено раніше, але система дуже складна і її запуск вимагає значної кількості законодавства і нормативно-правових актів… беручи до уваги обсяг необхідних рішень, які повинні бути прийняті, можливо, ринок не буде запущений до 2025 року, але при активній політичній волі та підтримці це можна намагатися прискорити», — сказала вона.

За словами Ставчук, міністерство активно працює над запуском такого ринку.

«Першим кроком є впровадження системи моніторингу звітності верифікації. Закон був прийнятий, і Міністерство сфокусоване на тому, щоб з наступного року ця система запрацювала. Всі необхідні постанови були прийняті, працюємо над наказами та робимо все можливе, щоб ця система почала працювати. Щоб правильно спланувати систему торгівлі, нам потрібно зрозуміти, в яких секторах які реальні викиди парникових газів. Підприємства звітують, але немає уніфікованих методик», — зазначила вона.

Раніше Термінал писав, що Великобритания прекратит выбросы парниковых газов к 2050г.