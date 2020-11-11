2020-11-11: Нефть марки Brent торгуется возле $44 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в среду утром в ходе торгов изменилилсь в цене до 43,96 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,80%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 41,73 доллара за баррель, прибавив 0,89%.

Нефть продолжает дорожать на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США, пишет «investing.com».

За предыдущие две сессии цены на нефть выросли на 11%, во-первых, благодаря новостям о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США, и, во-вторых, на новостях об успехе испытаний вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer (NYSE: ) Inc. и германской BioNTech.

Подъем цен на нефть продолжается, несмотря на то что заболеваемость коронавирусной инфекцией по-прежнему растет, как в Европе, так и в США, и вводятся новые ограничительные меры, пишет Bloomberg.

«Головокружительный рост интереса к риску в последние пару дней связан с надеждами на будущее, но не с нынешней реальностью, в которой ситуация с коронавирусом ухудшается по обе стороны Атлантики», — отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,15 млн баррелей, запасы бензина — на 3,3 млн баррелей, дистиллятов — на 5,62 млн баррелей.

Официальный доклад Минэнерго о запасах будет обнародован в четверг, поскольку в среду в США отмечается День ветеранов (биржи работают). Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают снижения запасов на 1,9 млн баррелей.

Стоимость январских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:32 мск в среду составляет $43,97 за баррель, что на $0,36 (0,83%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,21 (2,9%).

Цена фьючерсов на на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,36 (0,87%)составляет $41,72 за баррель. Во вторник фьючерсы поднялись в цене на $1,07 (2,7%).