2020-11-11: Нефть марки Brent торгуется возле $44 за баррель

Обновлено: Ноябрь 11, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-11-11: Нефть марки Brent торгуется возле $44 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в среду утром в ходе торгов изменилилсь в цене до 43,96 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:06, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,80%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 41,73 доллара за баррель, прибавив 0,89%.

Нефть продолжает дорожать на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США, пишет «investing.com».

За предыдущие две сессии цены на нефть выросли на 11%, во-первых, благодаря новостям о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США, и, во-вторых, на новостях об успехе испытаний вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer (NYSE:PFE) Inc. и германской BioNTech.

Подъем цен на нефть продолжается, несмотря на то что заболеваемость коронавирусной инфекцией по-прежнему растет, как в Европе, так и в США, и вводятся новые ограничительные меры, пишет Bloomberg.

«Головокружительный рост интереса к риску в последние пару дней связан с надеждами на будущее, но не с нынешней реальностью, в которой ситуация с коронавирусом ухудшается по обе стороны Атлантики», — отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,15 млн баррелей, запасы бензина — на 3,3 млн баррелей, дистиллятов — на 5,62 млн баррелей.

Официальный доклад Минэнерго о запасах будет обнародован в четверг, поскольку в среду в США отмечается День ветеранов (биржи работают). Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают снижения запасов на 1,9 млн баррелей.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:32 мск в среду составляет $43,97 за баррель, что на $0,36 (0,83%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,21 (2,9%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросла на $0,36 (0,87%)составляет $41,72 за баррель. Во вторник фьючерсы поднялись в цене на $1,07 (2,7%).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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